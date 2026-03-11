我是廣告 請繼續往下閱讀

台水今（11）日說明，目標在2032年將國內漏水率降至9.17%，達到先進國家水準。但推動漏水率改善最大障礙就來自於連年虧損，尤其去年每1度就虧損約3元，很難靠「賣水」本業貼補財務。台水表示，去年已經水價檢討送至經濟部審議，副業則是以發展綠電、活化資產等來彌補虧損。台水董事長李嘉榮表示，台水擁有7萬多公里的地下管線，藉此輸送水源給用戶，隨著管線埋設的時代不同、材質不同，經過地震之後就出現漏水問題，而這些浪費的水源就相當可惜。台水表示，2013年至2024年的10年降低漏水率計畫，投入了大概1003億元來執行，漏水率從19.55%降到11.99%，整體約下降7.5個百分點。台水預計再投入808億元，80億元是公務預算，其餘728億元是自籌，目標在2032年將漏水率降至9.17%，也就是一般先進國家水準。台水，對於未來目標以「工程為主、維護為輔」，將全台網劃分出約4,000餘個可獨立監測的小區管網，進行細緻化管理，並透過自行研發的「大數據漏水偵測分析系統」，快速找出供水異常區域。近年更是導入生成式AI技術，快速縮小漏水管段可能範圍；在「點」的策略部分，採用本公司與工研院共同研發之AI輔助檢漏技術，將漏水點精準定位至約1公尺範圍。台水補充，隨著漏水率逐步改善，現在都是較難處理的區域。目前全台漏水率最高是基隆市的19.34％，因為屬於較早期開發城市，再加上地形變化多，導致更新速度較慢；屏東縣的17.82％，因為當地屬於砂質土壤，較難掌握漏水源頭；第三名是地震頻傳的花蓮，漏水率達到16.36％。但巧婦難為無米之炊，台水去年累積虧損近50億元，如今面臨龐大漏水率龐大改善計畫，很難有資金大力推動。對此，李嘉榮坦言近年經營比較困難，首要原因是台水是國內用電大戶，當台電調漲電價，但水價卻無法合理反映，導致許多水利管網更新工程仍必須進行，只能籌借施工，相關的折舊、利息費用都不斷影響到台水營運。台水總經理李丁來補充，去年平均的水價是11.12元，而實際成本是14.13元，相當於每1度水就虧損3.01元。對此，李嘉榮說，台水去年有向經濟部提出水價檢討報告，這部分還是會由水利署來進行審議。另外，即便台水買水本業虧錢，但也透過活化資產、光電回饋金，以及市地重劃及產業園區代辦等副業創造更多收益，希望藉此讓營運更順利。