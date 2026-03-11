我是廣告 請繼續往下閱讀

隨著中東戰火持續延燒，全球能源供應鏈面臨嚴峻挑戰，高度依賴石油進口的泰國也繃緊神經。泰國能源商務部總幹事沙拉武（Sarawut Kaewtathip）於今（11）日表示，若中東戰事惡化並嚴重影響國內燃料儲備，政府不排除祭出強硬手段，要求全泰國加油站於每晚10點後關閉停止營業。不過他隨即強調，目前的能源局勢仍在可控範圍內，民眾無須過度恐慌。泰國能源需求約有50%來自中東地區，面對燃料價格波動，政府雖已發放補貼來減緩柴油與液化石油氣對民生的衝擊，但長期的價格壓力已導致國有石油基金入不敷出。泰國能源部長奧塔蓬（Auttapol Rerkpiboon）指出，目前石油基金每日虧損超過10億泰銖，預計截至3月18日，累計虧損恐將突破100億泰銖。為了優先滿足國內民生需求，泰國政府已決定暫停大部分石油出口，並提高生物燃料的混合比例以節省原油。儘管官方多次保證燃料供應充足，泰國部分偏遠地區的農民與居民仍出現囤積燃油的現象。對此，商務部長素帕集呼籲民眾保持冷靜，政府將根據局勢發展滾動式推出應變措施。此外，為了進一步減少能源消耗，泰國政府已強制要求公務員居家辦公，泰國銀行與武裝部隊也紛紛跟進，透過遠端辦公政策減少交通能源支出。