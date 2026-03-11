我是廣告 請繼續往下閱讀

北市前副市長李四川請辭參選新北市長。台北市政府今（11）日發布人事任命，以「穩中求進」為原則，原任秘書長的李泰興升任副市長，原任副秘書長的王玉芬升任秘書長，原任人事處長的王崇斌接任副秘書長，原任士林區長的林士斌升任副秘書長，士林區長一職則由原任青年局副局長的董晉曄接任。對此，北市府前副發言人郭音蘭表示，這次的人事調整，重點就是「穩中求進」，要把市長前三年規畫的藍圖，在最後這段任期通通變成大家看得到的成績單，李泰興絕對能幫台北市守住穩定財政基礎。郭音蘭指出，因為李四川要前進新北打拚，蔣萬安請出最懂預算、也是財政專家的李泰興來接任副市長。現在財劃法還沒有定論，有李泰興這位「財政總舵手」坐鎮，絕對能幫台北市守住穩定財政基礎，讓各項重大政策不會因為缺錢或換人而停擺，加速讓大家對市政更有感。郭音蘭表示，大家最關心的都更和交通建設，現在有「鐵三角」來負責，現任的張溫德副市長，加上新上任的王玉芬和林士斌，這三位都是工程、都更專業。這代表台北未來的都更、萬大線、環狀線，都會在鐵三角帶領下火力全開，建設腳步絕對不會停。郭音蘭提到，蔣萬安這次特別提拔年輕、有實力的文官內升。這是要告訴所有辛苦的公務員，只要你有專業、有表現，升遷的天花板是可以打破的，不用靠政治關係。這些青壯世代的加入，也會幫嚴肅的公務文化帶來更多創意，讓市府的服務更貼近大家的需求。郭音蘭說，現在輝達落腳士林，士林區長的人選超級關鍵，新任士林區長董晉曄過去在青年局主導各項國際交流，具有完整的國際觀和行銷經驗。由他來當士林區長，絕對能幫台北對接全球頂尖科技產業，讓士林變成接軌國際的新門戶。