面對地緣政治環境快速變化、AI浪潮等挑戰，科技大廠佳世達未跟上腳步，董事長陳其宏今（11）日直言，去年集團每股EPS 0.64元，是過去12年來「獲利最低點」，「做的不好」，跟所有投資朋友們說抱歉。他強調，今年營收、獲利希望拉回正軌，也就是說，今年會比去年更好。佳世達今日舉行法說會，並同時公布去年全年合併營收2079億元，年增3%；營業毛利350.21億元，年增6%；營業毛利率16.8%，年增0.3個百分點；營業淨利31.91億元，年減29%；歸屬於母公司淨利11.43億元，年減47%；每股稅後純益（EPS）0.64元。去年第四季合併營收則為521.61億元，年減4%，季減1%；營業毛利88.97億元，年增1%，較上季持平；營業毛利率17.1 %，年增0.8個百分點，季增0.2個百分點；營業淨利6.12億元，年減47%，季減25%；歸屬於母公司淨利0.52億元，年減73%，季減79%；每股稅後純益（EPS）0.03元。陳其宏坦言，去年EPS 0.64元，這在過去的12年來，營收雖不是最低點，但獲利是最低點，這是很不理想的成績，也跟所有投資朋友們說抱歉，做得不好。原因也有很多，他說，佳世達也必須展現決心來做調整和改變，所以昨日經過董事會任命，新任總經理科淑芬已經正式到任。他指出，去年AIot事業群營收已達360億，在AI落地上佳世達做的相對比較早，但現在當紅的AI算力這部分，過去團隊相對比較薄弱，「我們相對就比較沒跟上。」集團下其陽在伺服器有一定的知識技術累積，也有組織在做這塊，Computex也多次展出如散熱、雙相浸沒式冷卻等，都有許多的呈現。而AI算力佳世達也從去年開始布局，陳其宏提到，有團隊在進行伺服器方面的開發，現在很積極地透過較大規模的組織及量體做整合。希望今年能夠呈現，「在算力這一塊佳世達不會缺席、也不能缺席。」期盼把AI賽道經營好。陳其宏預期，接下來今年集團增長比較快的應該是BSG（智能方案事業群），也就是AIoT事業群，去年營收360億，今年應該仍能穩定成長。再來醫療事業群，每年大概也都在 10%、十幾%，甚至到20%的成長，也相對穩定。至於網通事業群（明泰、仲琦），他說，雖然過去這兩、三年不好，但由於先前基數較低，所以去年相較前年有成長，今年相較去年應該也會從谷底逐步回升。陳其宏也直言，去年集團旗下好幾個公司都是「虧錢的」，經過過去這一、兩年的整頓，應該會有不少公司將會陸續在今年第一季開始獲利轉正，而到下半季，應該幾乎所有公司都有望由虧轉盈。「虧損的部分就會吃掉賺錢的部分，那從虧損公司改善應該是最直接能夠看到整體我們在獲利上面的明顯改變。」不過，佳世達去年雖營運表現不理想，但陳其宏強調，為表現對股東權益的尊重和誠意，雖EPS僅有0.64元，但預計仍會配發現金股利1元，希望在集團處在現階段經營低谷時期，仍然展現對股東的最大誠意，「希望股東們還有投資先進們能夠諒解。」