我是廣告 請繼續往下閱讀

中東戰火正從能源市場快速外溢到原物料領域，除油氣價格劇烈波動外，鋁、化肥原料與氦氣等關鍵大宗商品也陸續受到衝擊。其中，鋁價反應最為明顯。外電報導指出，受到中東航運受阻影響，鋁價一度衝上近4年高點，波灣地區鋁供應占全球約8%至9%，而巴林、卡達等冶煉廠出貨受干擾，加上荷莫茲海峽運輸幾近停滯，讓原本就偏緊的鋁市進一步承壓。此外，由於荷姆茲海峽是全球尿素貿易的重要運輸通道，戰事升高後，尿素價格已明顯上揚。根據紐約時報，自戰事爆發以來，尿素價格已較戰前漲三成，顯示肥料市場供應吃緊正在加劇。若肥料價格持續墊高，後續恐進一步傳導至農業成本與糧食價格。除了肥料，工業與科技領域也面臨氦氣供應風險。卡達約占全球三分之一氦氣供應，若當地生產受擾，或荷姆茲海峽持續無法順利通行，全球氦氣供應將出現明顯缺口。由於氦氣廣泛應用於半導體製造、MRI設備、研究實驗室及國防科技，供應中斷可能牽動高科技與醫療產業。