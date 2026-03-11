我是廣告 請繼續往下閱讀

▲全聯、大全聯哈根達斯特價199元，搭配Uber eats外送平台優惠，最低每桶只要151元。（圖／翻攝APP）

▲foodpanda外送平台訂購全聯三桶哈根達斯共計647元，加入優惠碼「SHOPAGAIN」可打7折。（圖／翻攝自APP）

入口滑順不甜膩，微苦回甘，尾韻茶香綿長， 讓整體層次更顯濃郁鮮明。



▲白色情人節優惠！全家霜淇淋兩支只要55元，相當於6元多吃一支；7-11使用指定支付方式可享霜淇淋第二件半價。（圖／記者鍾怡婷攝）

全聯哈根達斯價格殺瘋了！即起至3月18日前，全台全聯、大全聯門市哈根達斯每桶只要199元，不過網友分享最強買法比常見的199元優惠更便宜，就是搭配兩大外送平台優惠，《NOWNEWS》記者實測，使用Uber eats一次購買5桶最划算，最後平均一桶只要不到157元，接下來天氣會越來越暖，超划算的價格就是先囤消暑冰品的好時機。全聯自3月6日起至3月18日前，全台全聯、大全聯門市，設有哈根達斯冰箱門市，指定「哈根達斯品脫420~473ml」每桶只要199元，熱門口味包括草莓、香草、抹茶等共20種任選，再額贈50元品牌滿額折價券（單筆不累贈、下次使用）。《NOWNEWS》記者實測，最划算的買法是用Uber eats叫大全聯哈根達斯，選擇5桶哈根達斯，加上免運券，最後五桶哈根達斯價格是755元，相當於每桶只要151元。若是附近沒有大全聯，也可用Uber eats訂購全聯哈根達斯，同樣是每桶特價199元，使用Uber eats叫全聯則有799元現折150優惠，相當於每桶也只要168元。，也是選擇離自己最近的全聯門市，先選擇三桶自己喜歡的哈根達斯口味加入購物車，接著在購物車優惠券的部分輸入「SHOPAGAIN」滿450元可以額外多打7折，也就是說選三桶哈根達斯就超過低消，或者沒用過外送平台生鮮外送的帳戶，甚至有機會使用首單優惠5折券，不過要注意的是沒有foodpanda pro會員需要額外支付運費。以記者手機實測，沒有foodpanda pro會員需要額外支付39元外送費，三桶哈根達斯共計647元，加入優惠碼「SHOPAGAIN」可打7折，總金額是507元，相當於每桶只要169元。喜歡吃冰的除了可以衝哈根達斯外，全家自3月13日起至3月17日，門市有霜淇淋2支55元，換算下來就是多花6元可以多吃一支。3月口味為「伊藤園抹茶霜淇淋」熱銷回歸，使用日本直輸 100%的鹿兒島抹茶粉，且本次配方升級，茶粉含量加量升級，