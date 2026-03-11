我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨不分區立法委員李貞秀國籍爭議延燒，立法院長韓國瑜今（11）日召集朝野協商，討論其立委資格認定，歷經2輪討論後，朝野仍未能達成共識，韓國瑜最後裁示，在相關事實查明、司法最終判決之前，有鑑於李貞秀已完成宣誓，立委身分與職權行使應予以尊重。對此，民進黨立委陳培瑜表示，立法院應該給國人一個清楚的交代，「我們絕不能接受具有中國身份的人擔任我國的公職人員，尤其是能接觸這麼多機密的立法委員！」立法院下午針對「李貞秀女士是否具備我國立委資格」進行黨團協商，不過，朝野仍未達共識。對此，陳培瑜表示，不論是民眾黨或立法院都不願意負起責任釐清事實，韓國瑜主導的立法院連讓李貞秀停職接受調查的勇氣都沒有。陳培於指出，關於李貞秀的法律事實，第一，《兩岸人民關係條例》規定，必須在台設籍滿10年，並且註銷中國「戶籍」，才能「登記參選」，但李貞秀提出的除籍證明，寫法與一般中配文件不同，也不符合當時的法律實務，難以採認，只能證明李貞秀2025年3月才將文件繳回移民署，身份轉換程序也是這時才算完成，「這代表2023年底被提名為民眾黨不分區立委時，確實不符參選資格的規定」。陳培瑜接續說，由於《兩岸人民關係條例》並不規範外配參政權，因此當選後依照《國籍法》規定，不允許雙重國籍，李必須在「到職」以前，辦理放棄外國「國籍」，並在1年內完成程序。她說，如果違反，將由立法院解除公職，過去民眾黨的麥玉珍、民進黨羅美玲，都有完成放棄外國國籍，但李貞秀卻只說中國不受理就想矇混過關，而國民黨、民眾黨都在護航。陳培瑜提到，今天的黨團協商，立法院人事處終於坦承，李貞秀在宣誓就任時所填寫的切結書上，勾選「僅具有中華民國國籍」的選項，但按照第二點，李貞秀說中國不受理放棄國籍，這不就是「使公務員登載不實罪」？陳培瑜說，她再度向立法院、內政部、中選會索資，請他們提供李貞秀宣誓就任時所填寫的文件，立法院應該給國人一個清楚的交代；她強調，李貞秀風波已經持續了將近兩個月，民眾黨跟立法院始終都在顧左右而言他，「真相會越辯越明，我們絕不能接受具有中國身份的人擔任我國的公職人員，尤其是能接觸這麼多機密的立法委員！」