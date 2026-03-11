春天到來，群益金鼎證券推出「群益享樂宇宙」跨界活動，今（9）日於宏泰商務會議中心舉辦首部曲記者會，宣布2026年初的精彩陣容。群益金鼎證券攜手大甲鎮瀾宮與KKBOX，從「媽祖保庇金」、媽祖遶境、祈福路跑到音樂盛會，打造生活中豐富又趣味的體驗。
今年活動首度結合信仰文化，推出限量聯名開運禮「媽祖保庇金」，完成指定互動即可獲得。首次開戶的新客戶，也能拿到全家商品卡200元，活動亮點多、驚喜滿滿。
系列活動將由大甲鎮瀾宮聯名揭開序幕，除了限量聯名開運禮「媽祖保庇金」外，群益證也將於媽祖遶境時以聯名花車與徒步隨行陪伴香燈腳完成九天八夜進香旅程。暖身活動包含祈福路跑與自行車運動，現場設置趣味互動攤位與小禮物，讓民眾邊運動邊拿限量好禮。
此外，群益證再度攜手KKBOX，延續去年引發熱烈迴響的跨界企劃。今年活動精彩可期，民眾將有機會體驗專屬互動與回饋，感受音樂魅力與品牌創意。
更多活動資訊請至群益金鼎證券活動官網查詢。
