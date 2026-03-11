我是廣告 請繼續往下閱讀

▲2026第五屆「高雄智慧城市論壇暨展覽（KSCSE）」將於3月20日至3月22日在高雄展覽館舉行。（圖／記者陳美嘉攝，2026.03.11）

2026第五屆「高雄智慧城市論壇暨展覽（KSCSE）」將於3月20日至3月22日在高雄展覽館舉行。今年展覽以「數位與綠色雙軸轉型（Digital and Green Transformation）」為主題，匯聚國內外產業龍頭企業、在地業者與國際知名公司，共同展示最新智慧城市科技及淨零排放解決方案，共有200家廠商參與，規模超過500個攤位，展出內容涵蓋5G AIoT、智慧治理、智慧醫療、綠能永續、氫能應用及智慧交通等多元解決方案。亦將舉辦逾20場跨領域論壇。高雄副市長林欽榮表示，高雄推動智慧城市建設，短短5年已經從追隨者到引領者的跨越式轉型，如今，高雄憑藉「主權AI」的導入，重新定義了城市治理。今年的智慧城市展規模更甚以往，有200家廠商參與，超過500個攤位。台灣智慧城市產業聯盟會長胡書賓於今（11）日展前記者會中表示，隨著AI時代來臨，發展「城市主權 AI」已躍升為全球發展核心。高雄市政府自去年推動「高雄燈塔計畫」，建構專屬主權AI，朝打造全球首座AI City邁進，並榮獲本屆大會「智慧城市創新應用獎」，展現高雄從傳統工業城市成功轉型為具國際競爭力智慧城市的成果。主辦單位台灣智慧城市產業聯盟秘書長陳守玉表示，3月20日至3月22日三天展期將舉辦逾20場跨領域論壇，預計吸引超過4萬人次專業人士參與，為產業帶來龐大商機。同時也將迎來全球海外訪客，共同交流智慧城市與淨零城市的發展經驗，促進城市間更實質的合作與連結。2026高雄智慧城市展四大展示亮點，包含「高雄成為全球第一個AI City」、「智慧醫療主題館呈現AI應用與高齡化因應對策」、「展示南部大學院校朝氣蓬勃的研發能力帶動區域發展的豐富成果」以及「高雄新增氫能議題與零碳船體驗」。今年高雄智慧城市展新增「氫能應用」專區。自台灣中油加氫站啟用後，氫能已逐步應用於公車、物流車及船舶的示範運行，本次展會更特別與保利馬公司合作，為海外貴賓提供獨家的「零碳船」搭乘體驗。透過互動展示、技術模型與運行模擬，完整呈現高雄在綠色交通與智慧能源整合上的突破，不僅凸顯城市前瞻布局並展現吸引國內外觀摩交流。