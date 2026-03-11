美國與伊朗持續交戰，戰事開銷急速攀升，美國五角大廈遭踢爆，為了消化年度預算，竟大量採購非必要產品，如史坦威鋼琴等傢俱，購買龍蝦、帝王蟹、肋眼牛排、甜甜圈等，9月單月就支出超過900億美元。
《華盛頓郵報》報導，美國官員透露，美軍在與伊朗開戰的前兩天，就消耗了價值56億美元彈藥；美國智庫CSIS分析，美軍光在前100小時就耗費約37億美元，平均每天支出約8.9億美元，彈藥補充費用高達31億美元，且大部分並未納入原本的國防預算。
據英國《獨立報》報導，美國政府監督組織「公開帳簿」（Open the Books）近日公布對五角大廈的監督報告，指出國防部在2025年財政年度結束前，在9月單月支出約934億美元（約2.95兆台幣），創下自2008年以來單一聯邦機構最高單月支出紀錄。
而引發爭議的，是五角大廈在9月花費690萬美元採購龍蝦、200萬美元採購帝王蟹、100萬美元購買鮭魚、1510萬美元採購肋眼牛排、12.4萬美元購買新的冰淇淋機，以及近14萬美元購買甜甜圈。此前，3月、5月、6月和10月間花費了超過740萬美元購買龍蝦。
除了餐飲，五角大廈同月還支出約2.25億美元購買傢俱設備，包括花費近10萬美元購買了一架史坦威（Steinway & Sons）平台鋼琴，佈置空軍參謀長的官邸、採購1.2萬美元的果籃架，以及超過6萬美元的高端家具赫曼米勒（Herman Miller）的躺椅。另還花費530萬美元購買iPad等Apple產品。
不過，五角大廈9月最昂貴的支出是撥款和合約，超過900億美元，且僅在最後5個工作日，該部門就花費了501億美元用於撥款和合約。
加州州長紐森（Gavin Newsom）在社群平台上，貼出一張AI生成的圖片，圖片中赫格塞斯躺在豪華躺椅上，周圍環繞著平台鋼琴、眾多iPad以及裝滿龍蝦尾和牛排的盤子，抨擊五角大廈浪費稅金；多位民主黨參眾議員也都發聲批評，喊話要調查國防支出。
