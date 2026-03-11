我是廣告 請繼續往下閱讀

巴黎奧運的聚光燈下，霹靂舞（Breaking）從街頭文化，站上體育競技的殿堂，不僅是嘻哈文化的一個時代里程碑，更是為所有B-boys和B-girls設立一個全新、且帶有數據化挑戰的國際標竿。帶領國家隊征戰國際、中華民國霹靂舞委員會主委李奕釜（Lil Dragon）直言，過去台灣面對國際賽，評審語言多半是籠統的，像是「沒有Power」、「沒有Flow」、「需要多一點Footwork」，卻講不出具體如何改善；拿到奧運入場券的代價，就是必須體育化，提供IOC能夠理解的數據。這促使評審系統從傳統的舉手制，演變為更精密的量化工具「Trivium評分系統」，將霹靂舞拆解為三大體系、六個項目。「當一切變數據化，我們知道問題在哪，就可以把劣勢轉為優勢，成績才會越來越好。」李奕釜坦言，這套系統的導入，對台灣而言一開始是劣勢，但卻是學習和進步的契機，精準的數據讓教練團可以計算舞者的秒數、體能的間歇點，實現更科學化的訓練。所有的技術與數據，最終都服務於舞者在場上展現的「破力」，對於台灣的新生代舞者而言，踏上國際舞台，往往是一場極為深刻的震撼教育。由永齡基金會支持的「永齡霹靂舞銘日之馨計畫」，正是台灣B-boys及B-girls挑戰國際的關鍵助攻。吳定杰形容計畫提供的資源「很夢幻」，與國訓中心比較集中、訓練基礎的模式不同，永齡更著重於國際交流視野的開拓。「只要有機會出國，視野一定變好；如果是有目的地出國，成長更快。」擔任永齡計畫團隊老師之一的B-boy 阿鐘，把這個價值連回「永齡霹靂舞銘日之馨計畫」，表示不同的舞團，年輕時是敵隊，但現在合作、各司其職地培養年輕世代，而出國競賽的是最直接效益，視野就能更常看世界。事實上，霹靂舞帶給選手的影響，早已超越舞蹈本身，它內化為一種面對人生的態度。將輸贏視為過程，不要只追逐結果，這種不斷與自我對話、挑戰極限的精神，正是台灣B-boys與B-girls在奧運舞台上，為世界所展現的「破力」。台灣霹靂舞選手正以自身的經歷，證明藝術與運動可以完美融合，而支撐他們前進的，永遠是那份對文化本質的熱愛，以及永不滿足於現狀的自我突破精神。他們正在用肢體語言，為台灣在世界的定位上，跳出一個堅實而獨特的符號。