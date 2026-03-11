中央氣象署預報員林定宜表示，明（12）日將有新一波強烈大陸冷氣團南下，白天逐漸降溫，最冷時間落在周五晚間至周六清晨（3月13日至3月14日），北部低溫下探9至12度，所幸冷氣團水氣偏少，一直到周末，各地都是多雲到晴、乾冷天氣為主，冷氣團周六白天減弱。
挑戰強烈冷氣團 明起越晚越冷
林定宜說明，明天將有新的一波冷氣團南下，威力有機會達到「強烈」等級，低溫在中部以北、宜蘭11至13度，南部、花東15至16度；高溫北部、宜花18至21度，中部、台東23至24度，南部28度。
預估冷氣團最冷的時間點在「周五晚上至周六清晨」，北部低溫下探9至12度，中部10度，南部14度，東部13度，周六白天回暖；周末中部以北、東半部高溫來到24至26度、南部25至28度。
降雨機率變低了 天氣轉乾冷
林定宜也提及，明天開始的冷氣團水氣比較少，各地天氣以多雲到晴、乾冷為主，只有花東、恆春有局部短暫雨，基隆北海岸、大台北、東北部、新竹以北山區有零星短暫雨；周五全台晴到多雲，僅北海岸、恆春有零星短暫雨。
周末兩天的天氣也相當不錯，周六僅東南部、恆春有零星短暫雨；周日至下周二，基隆北海岸、東半部、大台北山區、恆春有零星短暫雨，其它地區多雲到晴。此外，今天生成的「鸚鵡颱風」，目前在菲律賓東方海面，距離台灣越遠，強度將逐漸減弱，沒有任何影響。
資料來源：中央氣象署
