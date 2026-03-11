我是廣告 請繼續往下閱讀

國泰金控今（11）日公布今（2026）年2月稅後淨利120.2億元，累計稅後淨利達266.2億元，創歷年同期次高，每股稅後盈餘（EPS）1.81元。各子公司核心業務動能強健，獲利表現亮眼，國泰世華銀行、國泰證券及國泰投信累計稅後淨利皆創歷年同期新高，國泰產險創歷年同期次高。國泰人壽2月單月稅後淨利80億元，創歷年同期次高，累計稅後淨利達166.5億元，單月獲利表現強健，主要受惠過往厚實CSM的穩定攤銷、經常性收益挹注，另因2月適逢春節工作日數少，使實際給付低於預期給付所帶來的正向貢獻。2月初年度保費及初年度等價保費分別為209億元及46億元，均維持強勁增長態勢。2月伴隨市場對AI發展潛在風險的擔憂、美國聯邦最高法院裁定川普援引IEEPA祭出的關稅措施無效，致貿易政策不確定性增加，加以中東地緣政治風險升溫，壓抑美股及債市利率明顯走低。國泰人壽財務面在穩定收益挹注、避險成本平穩及接軌後負債利息成本顯著下降下，整體損益表現平穩。截至2月底，外匯價格變動準備金累積餘額逾1190億元。另受惠台股走強及美債利率下行，有利金融資產評價回升，進而帶動今年以來淨值顯著提升逾1500億元，整體資本水準維持強健。國泰人壽將專注於優化財務體質與資本韌性，增進資產負債管理，以確保公司面對國際金融環境的挑戰，保持穩健與永續經營。國泰世華銀行累計稅後淨利續創同期新高：國泰世華銀行2月稅後淨利40.1億元，累計稅後淨利91.4億元，年成長12%，淨利息收入方面，放款業務維持穩健成長，加上降息帶動外幣資金成本下降，推升淨利息收入呈雙位數成長；手續費收入方面，基金與保險等財富管理商品銷售動能延續，帶動財富管理手續費收入成長，整體淨手續費收入維持穩健。信用卡業務方面，主力信用卡產品CUBE卡新戶增加，累計流通卡數超過600萬張，動卡率維持良好表現。截至2月底逾放比率為0.16%，備抵呆帳覆蓋率為1052%，資產品質維持穩健。國泰產險2月稅後淨利3.1億元，累計稅後淨利6.4億元，為歷史同期次高。簽單業務方面，持續深化客戶保障需求，提升服務體驗與優化商品內容，積極拓展實體與數位通路客群，推進業務量能穩健成長，2月簽單保費達26.1億元，累計簽單保費達66.4億元，健康險與工程險累計簽單保費分別較去年同期成長47%及20%，商品損失率維持良好。國泰證券2月稅後淨利2.3億元，累計稅後淨利10億元，較去年同期成長56%，創下同期新高，主要受惠台股市場交易活絡，前2月共有14個交易日成交量突破1兆元，刷新市場紀錄。截至2月，累計台股經紀市占率達4.56%，複委託成交量較去年同期大幅成長逾70%，雙雙創下同期歷史新高。國泰投信2月稅後淨利2.4億元，累計稅後淨利5.6億元，年成長5%，總管理資產規模為新台幣2.9兆元，較去年同期成長27%。2月金融市場呈現明顯的區域分化特徵，雖然全球經濟表現比預期更具韌性，但美股權值股，特別在AI與科技龍頭股走勢疲軟，資金有流向歐亞市場的跡象；台股表現亮眼，特別在記憶體及PCB類股的表現，代表台灣科技龍頭的國泰台灣科技龍頭ETF (00881)單月份大漲14%，表現亮眼。