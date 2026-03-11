有外媒披露，國際能源總署（International Energy Agency，IEA）已提出史上規模最大的石油儲備釋放計畫，預計將超過2022年俄烏戰爭向市場投放1億8200萬桶石油的紀錄。此舉是為了平抑油價，然而，美國時間11日最新油價卻恢復漲勢，布蘭特原油期貨價格重新回到每桶90美元大關之上，西德州中級原油期貨價格也漲至87美元。對此，有分析師直言荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）現在才是決定油價走勢的關鍵因素。
根據《CNBC》報導，美國時間11日早上6點（台灣時間11日18點）左右，布蘭特原油期貨價格上漲了超過5％，來到每桶約92.46美元，在傳出國際能源總署即將釋出「史上最大規模」石油儲備的背景下，油價逆勢上漲格外引人關注。
國際能源總署執行董事比羅爾（Fatih Birol）表示，IEA成員國目前持有約12億桶石油儲備，另有約6億桶強制性商業庫存。比羅爾認為，近日，全球石油市場狀況惡化，運輸面臨挑戰且石油產量大幅下降，為了應對市場重大且日益增長的風險，所有可行方案都在討論中，包括釋出緊急石油儲備。而G7能源部長在發給《彭博》的聲明中也表示，支持「採取積極措施應對當前局勢，包括動用戰略儲備石油」。
然而，國際油價卻還在上漲。Marex能源市場分析師佛斯（Sasha Foss）表示，「我們認為關鍵因素仍然是伊朗戰爭的持續時間，IEA公布的這些庫存數據確實為我們爭取了幾天時間，但實際上，一切都取決於荷姆茲海峽的開放與否」。佛斯強調，「這場衝突必須在本週結束前落幕。否則，我們將看到油價再次飆升至每桶100美元以上」。
Ninety One全球自然資源主管古登（Paul Gooden）10日在報告中表示，「如果未來幾週緊張局勢緩和，油價可能會回落，但即使在這種情況下，油價也不太可能回到今年稍早的每桶60～70美元區間。而如果現在這種運輸中斷持續時間更長，後果將更加嚴重。油價可能會進一步飆升，甚至可能超過每桶120美元，直到高油價開始抑制需求」。
我是廣告 請繼續往下閱讀
國際能源總署執行董事比羅爾（Fatih Birol）表示，IEA成員國目前持有約12億桶石油儲備，另有約6億桶強制性商業庫存。比羅爾認為，近日，全球石油市場狀況惡化，運輸面臨挑戰且石油產量大幅下降，為了應對市場重大且日益增長的風險，所有可行方案都在討論中，包括釋出緊急石油儲備。而G7能源部長在發給《彭博》的聲明中也表示，支持「採取積極措施應對當前局勢，包括動用戰略儲備石油」。
然而，國際油價卻還在上漲。Marex能源市場分析師佛斯（Sasha Foss）表示，「我們認為關鍵因素仍然是伊朗戰爭的持續時間，IEA公布的這些庫存數據確實為我們爭取了幾天時間，但實際上，一切都取決於荷姆茲海峽的開放與否」。佛斯強調，「這場衝突必須在本週結束前落幕。否則，我們將看到油價再次飆升至每桶100美元以上」。
Ninety One全球自然資源主管古登（Paul Gooden）10日在報告中表示，「如果未來幾週緊張局勢緩和，油價可能會回落，但即使在這種情況下，油價也不太可能回到今年稍早的每桶60～70美元區間。而如果現在這種運輸中斷持續時間更長，後果將更加嚴重。油價可能會進一步飆升，甚至可能超過每桶120美元，直到高油價開始抑制需求」。
更多「美以聯手轟伊朗」相關新聞。