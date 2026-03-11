告別藍色小代幣的時代來了？台北捷運公司為了提升乘客購票便利性並減少接觸風險，宣布推出「QR單程票」單程票。即（11）日起，旅客已經可以在指定車站或透過手機App輕鬆購票，體驗更數位化的搭車方式。
北捷藍色代幣被取代了！3/18全面開放QR Code單程票
台北捷運公司今（11）日表示，為提升旅客購票便利性，臺北捷運推出「QR單程票」，即日起優先在22個指定車站利用自動售票機，或透過「台北捷運Go」App使用信用卡或多元支付方式購買；3月18日後，北捷全線車站自動售票機全面開放（不含環狀線）。
北捷公司表示，有別於傳統塑膠單程票（Token），QR單程票攜帶便利，不需回收或清洗消毒，可有效減少接觸風險，打造更安全的搭乘環境。
QR Code單程票首波開放購買的 22 個指定車站
● 藍線（板南線）：新埔、江子翠、龍山寺、西門、善導寺、忠孝新生、忠孝復興、忠孝敦化。
● 紅線（淡水信義線）：臺大醫院、臺北車站、中山、雙連、民權西路、臺北 101/世貿。
● 綠線（松山新店線）：北門、臺北小巨蛋、松山南京。
● 橘線（中和新蘆線）：行天宮、松江南京。
● 棕線（文湖線）：南京復興、中山國中、松山機場、大直。
「QR單程票」亦可於「台北捷運Go」App線上購買，請下載App或更新至最新版本，進入「捷運購票」頁面，透過「台北捷運Go」會員帳號、Facebook帳號或Google帳號任一方式登入；在路網圖或下拉選單中選擇起訖車站，可使用信用卡、LINE Pay、街口支付、橘子支付、Pi拍錢包、悠遊付、全支付、icash Pay、全盈支付等方式完成購票。
付款完成後，可至「我的票券」查看，點選顯示車票後，使用QR碼感應閘門進出站；購買多張QR單程票的旅客，請務必注意須使用同一組QR碼進出車站。
北捷進站車票演變史一次看！磁卡、代幣到QR Code
事實上，北捷出入站的方式在過去20年間，也歷經過多次改變，最早台北捷運剛開始營運時，是使用磁卡式單程票，也就是與台鐵車票類似的設計。而在當時每一條新路線開通時，北捷都會販售通車紀念票種。
直到2007年5月1日，大家熟悉的藍色代幣單程票才從中正紀念堂、古亭、劍潭、市政府等四站進行實售測試，之後再於同月22日在全路網69個車站正式啟用。
北捷藍色代幣單程票直徑為3公分，內設有感應晶片，進站時於驗票閘門感應，出站時再投入閘門的收票孔，大幅延長車票使用年限，也能重複利用，更加環保。
後來隨著悠遊卡、一卡通的使用越來越普及，台灣在地民眾使用到代幣的機會也越來越少。
如今QR Code時代來臨，未來手機就能成為出入站車票，完美取代了藍色代幣的作用，若乘客選擇不拿實體感熱紙，甚至比塑膠代幣還要環保，從北捷入站方式的演變也能看出交通科技發展的趨勢。
後來隨著悠遊卡、一卡通的使用越來越普及，台灣在地民眾使用到代幣的機會也越來越少。
如今QR Code時代來臨，未來手機就能成為出入站車票，完美取代了藍色代幣的作用，若乘客選擇不拿實體感熱紙，甚至比塑膠代幣還要環保，從北捷入站方式的演變也能看出交通科技發展的趨勢。