台灣虎航機票促銷活動來了，虎航此次推出「Hello Spring！攏馬有春」優惠活動，單程未稅價只要1199元起，將於明（12）日10:00開賣，優惠僅有兩天，可下訂2026年3月12日- 2026年6月30日之間出發的檔期機票。此次優惠促銷包含飛往日本、韓國、泰國、越南共4國家之航線，從台北、台中、高雄出發都有，共計有18條航線有特價。此外，越捷航空也推出旅客只要預訂直飛航班，即可享有 20公斤免費托運行李。
🟡虎航「Hello Spring！攏馬有春」優惠一覽：
優惠時間：2026年3月12日10:00~3月13日23:59止
適用出發時間：2026年3月12日2026年6月30日
優惠內容：單程未稅價1199元起
🟡虎航「Hello Spring！攏馬有春」航線一覽：
📍台北出發：
東京成田 / 東京羽田 / 名古屋 / 沖繩 / 仙台 / 新潟 / 大分 / 宮崎 / 仁川 / 濟州 / 普吉島 / 峴港
📍高雄出發：
東京成田 / 沖繩 / 仙台 / 金浦 / 濟州
📍台中出發：
濟州
購票平台：虎航官網
越捷航空新優惠 享有20公斤免費托運行李
另外，越捷航空也推出全新優惠活動，旅客只要預訂直飛航班，即可享有 20公斤免費托運行李，
航線涵蓋台北、台中與高雄飛往河內與胡志明市， 以及台北飛往富國島。凡於即日起至 2026年3月22日，透過越捷官方網站或官方App 預訂 Eco 經濟艙機票，並於 2026年5月5日至6月5日期間出發的旅客，皆可享有此優惠（ 適用期間依官方公告為主）。
資訊來源：台灣虎航、越捷官方網站
越捷航空新優惠 享有20公斤免費托運行李
