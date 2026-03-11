我是廣告 請繼續往下閱讀

為落實財務結構改善並強化長期競爭力，北極星藥業-KY今（11）日開重訊記者會說明董事會決議，今日董事會通過兩項重大議案，分別為減資彌補虧損、關閉持股100%子公司「霖揚生技製藥」南科廠，盼資源重整提升整體營運效率。北極星藥業-KY會計主管沈意潔表示，截至114年12月31日，公司待彌補虧損約1,456萬元，114年度稅後淨損約392萬元；以資本公積約1,375萬元彌補虧損，累積待彌補虧損約473萬元。為進一步提升資本效率、強化營運資金及財務彈性，北極星藥業-KY擬辦理減資彌補虧損。沈意潔說，實收資本額約為85億9892萬元（包含私募普通股39億6484萬元），發行股數8億6989萬2688股，擬將資本額減少42億9946萬3440元，消除4億2994萬6344股已發行股份，每股面額為10元，減資比例為50%。依照減資換股基準日股東名簿所載的持股比例計算，每仟股將減少500股、換股比例50%，即每仟股將換發500股，減資後實收資本額為42億9946萬3440元，每股面額10元，發行股數4億2994萬6344股，包含私募普通股1億9824萬2333股，本案將提請股東會討論，並於主管機關核准後辦理換股跟相關程序。另外，沈意潔說，北極星藥業-KY持股100%的子公司霖揚生技製藥南科廠，因該廠在113年4月未通過衛福部藥品優良製造（GMP）查廠規定，並自113年6月停工至今。考量公司整體營運規劃與資源有效配置，董事會決議關閉該廠，以集中資源投入具發展潛力的核心項目。