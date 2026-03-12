2026世界棒球經典賽（World Baseball Classic）掀起全台棒球熱潮，中華隊在台韓大戰打到延長第10局，靠著江坤宇一記關鍵短打，成功送回超前分，以5：4擊敗韓國寫下歷史一戰。這顆高球原本被認為「成功率僅約1%」，江坤宇卻精準觸擊完成任務，這一球點得到、點得漂亮，讓大批網友向用「都點得到」宣傳的Uber Eats敲碗找江坤宇代言。但因foodpanda超前部署，已經在去年就找上江坤宇合作，因此短時間可能Uber Eats點不到江坤宇。
網友向Uber Eats喊話：不找江坤宇代言嗎？都點得到喔！
經典賽中韓大戰靠著江坤宇短打，這一點，點出了關鍵一分，最終成功讓中華隊首度在經典賽贏了韓國。比賽結束後，Threads上有網友立即向Uber Eats喊話：「不考慮找江坤宇代言嗎？都點得到喔！」該則貼文吸引百萬網友瀏覽，一起敲碗要讓江坤宇成為下一個代言人。
不少網友更直言，若真的由江坤宇拍外送廣告，「坤宇都點得到」的口號比過去「不用吃土」更有記憶點，也更貼近台灣球迷文化，「超有梗，本來覺得Uber Eats廣告普通，但如果是阿坤就太符合了」、「本日最佳廣告金句，他都點得到」。
不過也有球迷發現，其實在本屆經典賽之前，江坤宇就曾與外送平台foodpanda合作拍攝系列廣告。網友也立刻幫忙想好新文案，如「準備好，我會把你送回來！」、「根本比foodpanda還會送」，敲碗品牌續約或推出新廣告。
foodpanda超前部署，祭出「坤宇點的到」優惠碼
對此foodpanda也迅速搭上這波話題，回應表示去年已與江坤宇合作廣告，歡迎球迷隨時線上回顧。同時為感謝球迷熱情應援，平台也推出限時優惠碼「坤宇點的到」，讓球迷在觀賽之餘能一邊替中華隊加油、一邊輕鬆點餐外送，延續這波棒球熱潮。
