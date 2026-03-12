我是廣告 請繼續往下閱讀

1.結伴同行避晨寒

2.牢記徵兆把握黃金救援期

3.日常定期監控三高

根據中央氣象署天氣預報，本週將迎來2波冷氣團報到，日夜溫差恐達10度以上。國健署署長沈靜芬提醒，劇烈溫差易使血管強烈收縮、引發血壓升高，增加急性中風與心肌梗塞的風險，呼籲心血管疾病患者、三高族群及高齡長者等高危險群，外出避開低溫時段、留意不適警訊，並定期監控三高。國健署指出，應盡量避開清晨或夜晚低溫時段外出，外出活動、運動時，盡量等太陽出來、氣溫回升後再出門；心血管疾病患者及高齡長者最好結伴同行，相互照應，若感到任何不適，應立即停止活動並尋求協助。若出現胸悶、胸痛、手臂疼痛、呼吸困難、噁心、極度疲倦、頭暈等心臟病徵兆，或是「微笑困難、舉手無力、說話不清楚」的中風警訊，請立即撥打119並記下發作時間，切勿自行開車就醫，以免錯失黃金治療時間。國健署說明，30歲以上民眾可多加利用國民健康署提供的免費「成人預防保健服務」，持續掌握自身三高數據，建議血壓值≦120/80 mmHg、血糖值空腹血糖標準為70-99 mg/dL，血脂部分，低密度酯蛋白膽固醇(LDL-C)，無併發症的一般民眾應<130 mg/dl，若數值超過建議標準值持續監控而未改善，建議進一步諮詢醫療人員。沈靜芬提醒，除了落實低溫保暖，「定期監測三高」更是預防心血管疾病的根本之道；已有三高病史的慢性病患者，務必遵從醫囑按時服藥，切勿因自覺無不適症狀就自行停藥或減藥。