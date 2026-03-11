我是廣告 請繼續往下閱讀

▲產業園區管理局舉行楠梓科技第3園區日月光廠房大樓新建工程動土儀式，有產官代表與會。(圖／記者黃守作攝，2026.03.11)

▲日月光公司資深副總經理洪松井致詞。(圖／記者黃守作攝，2026.03.11)

▲產業園區管理局副局長劉繼傳致詞。(圖／記者黃守作攝，2026.03.11)

▲產業園區管理局舉行楠梓科技第3園區日月光廠房大樓新建工程動土儀式，與會人員祈求工程進行順利。(圖／記者黃守作攝，2026.03.11)

經濟部產業園區管理局於今(11)日，在高雄市楠梓區鳳楠路，舉行楠梓科技產業園區第3園區日月光廠房大樓新建工程動土儀式，總投資金額達新台幣178億元，預計117年第2季完工，新廠啟用後將可創造約1470個就業機會，園區完工後，平均每公頃年產值估達新台幣46.3億元，與會人員祈求工程進行順利。經濟部產業園區管理局楠梓科技產業園區第3園區日月光廠房大樓新建工程動土儀式，是由產業園區管理局副局長劉繼傳與日月光公司資深副總經理洪松井共同主持，有產業園區管理局投資開發組組長吳淑芳、高雄市政府經濟發展局副局長陳怡良、高雄市政府警察局楠梓分局分局長陳亦良、日月光副總經理姚松柏、陳昱瑋、李政傑、李叔霞、資深處長易良翰、宏璟建設副總經理姚建華、建築師張強等產官代表與會。日月光公司資深副總經理洪松井表示，楠梓科技產業園區第3園區日月光廠房大樓新建工程，聚焦「智慧運籌＋先進封裝測試」兩大核心，該公司將強化高階封裝與測試量能，以因應人工智慧(AI)世代對高效能晶片的需求成長。洪松井說，隨著人工智慧(AI)、高速運算與高速通訊等應用持續成長，半導體產業對高階封裝與測試服務需求持續提升，因此，日月光啟動第3園區廠房大樓新建工程建設計畫，導入智慧化、數位化與永續建築理念，整合物流、製程與測試能量，提升供應鏈效率與先進封裝測試服務能力。洪松井並說，楠梓科技產業園區第3園區日月光廠房規劃興建2棟建物，包含智慧運籌中心與先進製程測試大樓，建物規模為地上8層、地下1層，整體建築設計以「生態、節能、健康與減廢」為核心目標，施工階段即以最少廢棄物為原則，以打造兼具環境友善與高效率運作的現代化智慧廠區。在建物功能規劃上，智慧運籌中心將建立整合收發料全流程的高效率自動化庫區，涵蓋物料收發、倉儲管理與生產配送等環節，透過智慧物流設備與數位化管理平台，可即時掌握物料流向、庫存狀態與配送節點，提升作業效率並強化供應鏈韌性，支援先進製程對物料管理「高精準、高效率、可追溯」的需求。至於先進製程測試大樓則聚焦AI與HPC帶動的高階封裝與模組化需求，將打造整合式測試與系統驗證平台，提供一站式服務，以加速產品導入，並提升品質管控效率。產業園區管理局副局長劉繼傳指出，楠梓科技產業園區第3園區開發，是因應半導體產業擴廠需求的重要布局，不僅可帶動就業與產值成長，也將進一步強化南部半導體S廊帶的產業聚落效應。高雄市政府經濟發展局副局長陳怡良則表示，高雄市政府將持續透過「投資高雄事務所」提供專案協助，攜手中央與相關單位加速企業投資布局，並看好楠梓科技產業園區第3園區完工後，將進一步有完善的高雄半導體，從設計、製造到封裝測試的產業鏈優勢。