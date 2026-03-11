我是廣告 請繼續往下閱讀

佳世達宣布啟動高階人事新布局，由前Google Cloud台灣區總經理柯淑芬正式接掌佳世達總經理。佳世達董事長陳其宏表示，需要帶來一些新的活水，或者稱作鯰魚效應，希望借助柯淑芬、副董事長等新人事，強化整體組織的管理幅度及能力。佳世達今日舉行法說會，陳其宏也再度於會上宣布新人事案，他指出，原總經理黃漢州，則經過董事會同意晉升為副董事長。希望透過這個柯淑芬的加入，能夠強化整個組織管理幅度跟能力，做一個比較徹底的改變，最主要是組織能力的提升。他表示，希望能夠帶來一些不一樣的格局，2026年雖還是面對許多如俄烏、美伊戰爭等變數，但希望看到去年佳世達的獲利低谷能夠拉回來。陳其宏介紹，柯淑芬具有工業管理、企業管理雙博士學位，且具備國際知名科技公司、大廠等三家著名公司高階主管的經歷，更難能可貴的是，在國內大廠也有十幾年的高階主管經歷。柯淑芬本身對AI非常熟悉，以及具有資安、資訊、管理等深厚經歷。不只如此，她過去也曾經管理過新台幣三、四百億元的事業群經驗。整體而言，陳其宏直言，過去這兩、三年佳世達歷經轉型時間，「那轉得不是很順利，我們需要帶來一些新的活水，或者是說鯰魚效應。」他進一步表示，需要從外部像柯淑芬這樣難得的學經歷人才及經驗，來帶動整體組織更符合股東期待，並符合未來整體產業趨勢，也借重柯淑芬AI領域的專業和精通，協助集團在AI轉型方面有更快速的轉換，同時，豐富的國際化程度、個人能力等，也能夠協助集團做更國際化的轉型。據了解，柯淑芬在跨國科技產業深耕逾三十年，曾於海內外全球頂尖科技企業擔任核心領導要職。她的實戰歷練橫跨AI與雲端軟體技術，更深諳軟硬體整合與全球商務拓展，兼具敏銳技術洞察與跨國戰略布局能力，同時是產業界少見具備雙博士學位的高階領導者。