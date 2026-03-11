我是廣告 請繼續往下閱讀

▲廣三SOGO「感謝祭」於18日起至4月15日登場，並於12日起開放全店預購6天，同步享有滿仟送佰優惠。（圖／記者金武鳳攝，2026.3.11)

台中百貨業母親節檔期前哨戰，繼中友於12日搶先開賣後，廣三SOGO的「感謝祭」，將於18日起至4月15日登場，並於12日起開放全店預購6天，同步享有滿仟送佰優惠。廣三SOGO表示，在紅利點數加碼回饋高達27%，及價值7萬餘元AI智能按摩椅抽獎雙重紅利帶動下，預估本檔營業額可上看18.3億元，成長2%。此外，本檔更攜手人氣插畫家「米工Better mii 」推出館內限定活動，並首度舉辦「圓夢歌王挑戰賽」，邀請民眾站上百貨舞台開唱圓夢，打造結合購物、娛樂與文化的春祭盛會。廣三SOGO感謝祭12日起開放全店預購，18日正式開賣至4月6日，期間指定品類紅利回饋全面升級，包括百貨服飾單筆滿3,000送600紅利點數、化妝品滿2,000送400點、名品珠寶與大家電單樓層滿5,000送1,000點。其中3月12日至3月26日化妝品再加碼，單筆滿10,000再送600紅利點數，吸引民眾把握母親節檔期前補貨。檔期尾聲4月7日至4月15日則推出「全館單筆滿2,000紅利3倍送」，為感謝祭再掀一波消費熱潮。活動期間全館單筆消費滿1,000元即可獲得幸運號碼乙組，有機會抽中價值72,800元的FUJI AI智能魔術椅，成為本檔期最大亮點之一。今年感謝祭亮點是與台灣人氣插畫家「米工Better mii 」合作，以繽紛色彩創作，並將生活點滴帶入畫中，作品風格時而搞笑、時而溫暖，用可愛的心情迎接可愛的事情，也傳遞在生活中更愛自己的態度。感謝祭期間館內將推出「米工集章趣」活動，消費者可蒐集館內米工小夥伴章戳，完成任務即可兌換米工限量贈品，另多款米工聯名來店禮也將陸續登場，包括造型體重計、收納摺疊椅與可愛冷水杯等，療癒可愛角色將掀起粉絲收藏風。除了購物優惠，首度舉辦的「圓夢歌王挑戰賽」，初賽將於3月29日在1樓廣場登場，決賽則於4月19日在14樓PLAY⁺互動廣場舉行，活動開放所有喜愛唱歌的民眾參加，希望打造一個讓素人也能站上舞台、勇敢追夢的機會。決賽更特別邀請《太陽》原唱、創作歌手 邱振哲 擔任評審，為參賽者提供專業指導與評選。此外，檔期期間也將舉辦春祭系列活動，包含「春日青聽音樂祭」市集演出與「春日迎鐵馬」飛輪活動，讓百貨不只是購物空間，也成為城市生活與娛樂的舞台。 廣三SOGO表示，今年感謝祭以「愛」為主軸，希望透過多元活動打造更有溫度的百貨體驗，歡迎大家走進廣三SOGO百貨、享受購物與生活的樂趣。