好市多會員注意了！美式賣場好市多（Costco）近日公布全新顧客須知，規範會員進入賣場的服裝儀容，消費者需要穿著上衣跟鞋子，不得打赤腳、打赤膊，否則將會被禁止進入賣場，出現情節嚴重的違規情節者，甚至不排除取消會員資格。
好市多有新規定！禁止打赤腳、打赤膊入內
好市多全球公告，為了維護賣場環境，讓顧客以及員工在舒適、合宜的氛圍中購物，顧客在賣場範圍內，需要全程穿著上衣跟鞋子（Shirts and shoes must be worn on Costco property at all times.），若是打赤腳、打赤膊，將會被禁止進入賣場。
除了服裝儀容外，會員還需注意，一張會員卡僅可攜帶孩童以及最多2位訪客入內，並且會員卡不可出借他人使用；還有寵物也禁止入內。
違規恐被取消會員資格！台灣好市多也適用
好市多進一步說明，此項政策是為了確保賣場的安全與衛生，讓顧客與員工在舒適、合宜的環境中購物及工作。若違規者經多次勸導未改善，或出現情節嚴重的違規情節，不排除「被取消會員資格」，並強調所有門市都適用。
台灣好市多也回覆指出，好市多遵循全球一致的安全與衛生標準，旨在維護優質的消費環境。我們致力於優化賣場管理，讓每位顧客與員工都能在舒適、專業的氛圍中購物與工作。
