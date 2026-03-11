我是廣告 請繼續往下閱讀

▲好市多顧客規範有新規定，消費者需要穿著上衣跟鞋子，不得打赤腳、打赤膊進入賣場。（示意圖／記者楊智傑攝）

好市多會員注意了！美式賣場好市多（Costco）近日公布全新顧客須知，規範會員進入賣場的服裝儀容，消費者需要穿著上衣跟鞋子，不得打赤腳、打赤膊，否則將會被禁止進入賣場，出現情節嚴重的違規情節者，甚至不排除取消會員資格。好市多全球公告，為了維護賣場環境，讓顧客以及員工在舒適、合宜的氛圍中購物，Shirts and shoes must be worn on Costco property at all times.）除了服裝儀容外，會員還需注意，一張會員卡僅可攜帶孩童以及最多2位訪客入內，並且會員卡不可出借他人使用；還有寵物也禁止入內。好市多進一步說明，此項政策是為了確保賣場的安全與衛生，讓顧客與員工在舒適、合宜的環境中購物及工作。若違規者經多次勸導未改善，或出現情節嚴重的違規情節，不排除「被取消會員資格」，並強調所有門市都適用。台灣好市多也回覆指出，，旨在維護優質的消費環境。我們致力於優化賣場管理，讓每位顧客與員工都能在舒適、專業的氛圍中購物與工作。