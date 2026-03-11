我是廣告 請繼續往下閱讀

花蓮馬太鞍溪2025年因堰塞湖洪災，釀成光復鄉重大災害，從軍時救災經驗豐富的政務委員季連成，臨危受命擔任救災總協調官，指揮若定，將原訂3個月的救災時間縮短至20天，今（11）日在專訪中，被問及是否會出來選花蓮時表示，「我不會去，不是因為特別的因素，而是我自己了解我的專業、專長在哪裡，我不是一個選舉的人，我也不是一個政治人物」。季連成今日接受《人生逍姚遊》節目主持人姚惠珍的訪問，被問及如何將原訂3個月的救災時間縮短至20天時表示，憑著災民對恢復生活狀態的渴望、一個月累積約50萬人次的志工，以及自願提供機械的公司，這三個動力促使他想儘速完成災後復原，「救災就是靠效率、靠調度。如果有一個很好的調度模式、很好的方法，還有救災的優先程序，會很快的事半功倍把這個災區很快地復原」，再加上有醫療志工做後勤，讓工作能順利在20天之內完成。被問及和賴清德的革命情感，季連成指出，在賴還是台南市長時就建立，當時台南有許多災害，廣為人知的就是登革熱爆發，軍方每家每戶噴灑清潔的噴霧劑，維持了兩個禮拜；另一個就是霸王級寒流，從屏東、高雄到嘉義、台南，沿海地區的魚塭裡面的魚通通凍死，那時候軍方花了一個禮拜的時間，把所有死亡的魚撈上來，送到焚化爐去；一個禮拜後，美濃大地震造成台南重大的傷亡，維冠大樓倒塌，「我帶了部隊馬上就進駐到台南去，跟賴清德在那個地方從小年夜一直工作到年初九，十天的時間。」姚惠珍問道，過往出色的救災成果，再加上花蓮救災成績，「政委是不是有可能會再上一層樓？或者是說當總統需要你披戰袍到哪裡征戰的時候，您會接受嗎？」季連成表示，「我離開花蓮以後很多人會問這個問題，希望我能到花蓮選舉。我也很斬釘截鐵地告訴他們：我不會去。不是因為特別的因素，而是我自己了解我的專業、專長在哪裡。我不是一個選舉的人，我也不是一個政治人物」。