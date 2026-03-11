我是廣告 請繼續往下閱讀

彰化縣長王惠美自傳出民進黨有意延攬她入閣後，動態備受矚目。日前她出席國民黨彰化縣黨部新春團拜，拋出震撼彈透露「我沒有要再選了」，卻引起更多揣測。地方盛傳她可能爭取國民黨不分區立委，媒體今追問她未來動向，王惠美笑回「我卸任的時候，找工作會告訴你們」。總統賴清德農曆年到鹿港走春時變身誇誇超人，不僅提及王惠美的次數比民進黨縣長候選人陳素月多，更稱讚王惠美當立委時認真質詢、8年縣長任內辛苦打拚出好成績，請大家給她感謝的掌聲。之後就傳出民進黨有意延攬她入閣，擔任內政部長或教育部長，但與內政部長劉世芳交好的民進黨彰化縣長提名人陳素月今（11）日表示，這些說法都是從台北傳出來的，地方完全沒聽說。但王惠美「下一步怎麼走」的討論完全沒斷過，藍營人士認為，王惠美政績卓著，卸任後值得一個不分區立委的職位。7日她快閃國民黨彰化縣黨部新春團拜，致詞時突然丟出震撼彈說「我跟大家報告，我沒有要再選了」、「現在的任務，就是『牽成』彰化年輕人，讓國民黨有辦法人才輩出，人才不要有斷層」。但地方人士大都認為她雖「沒有要再選」，但縣長位置應不會是她在政壇的終點。王惠美上午主持埔鹽鄉綜合行政大樓啟用典禮後，媒體針對外界各種傳聞，追問她的看法，王惠美哈哈笑說 「我卸任的時候，我找工作我會告訴你們」。