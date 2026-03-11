我是廣告 請繼續往下閱讀

行政院副院長鄭麗君今（11）日主持行政院消費者保護會第97次會議，會中通過內政部新訂定「交友媒合服務定型化契約應記載及不得記載事項」，並聽取「公私場所飲用水設備水質檢驗暨維護管理查核」、「市售藍牙耳機之品質與標示查核」及「餐飲業商品（服務）禮券定型化契約查核」等報告案。其中針對提供實體交友媒合服務收取費用之定型化契約，明定契約審閱期至少3日，入會費最高也不得逾契約總費用之5%；此外如果消費者預付逾5萬元，業者應提供履約保障。有鑑於交友媒合服務日益盛行，為保障消費者權益，會議通過內政部新訂定之「交友媒合服務定型化契約應記載及不得記載事項」，針對提供實體交友媒合服務收取費用之定型化契約，明定契約審閱期至少3日，入會費最高也不得逾契約總費用之5%；此外，如果消費者預付逾5萬元，業者應提供履約保障。該應記載及不得記載事項也明確規範契約終止權與退費標準，禁止業者於契約中約定自動續約或要求消費者提供票據擔保。內政部並於會中說明，後續規劃於今年下半年提出適用於網路交友媒合服務的定型化契約應記載及不得記載事項草案。鄭麗君表示，請內政部依法公告新規範，定期或不定期派員查核，並運用多元方式加強宣導相關內容，同時請內政部清楚對外說明「實體交友媒合服務業者，若以數位服務輔助提供實體服務者，亦適用本規範」。另考量網路交友亦為常見之交友方式，請內政部加速研議網路交友服務相關規範，以保障消費者權益。另為因應民眾外出時有經常使用飲水設備需求，及確保交通要衝、健身中心及百貨公司等公私場所設置飲用水設備之安全性，行政院消費者保護處於今年1月會同地方政府環保機關查核20處場所，其中水質檢驗發現2處分別查有大腸桿菌群、重金屬鉻超標，對此行政院消保處已即於上月12日發布新聞稿對外說明，目前均已改善完畢；10處設備維護管理有缺失，正由地方政府處理中。鄭麗君聽取報告後表示，飲用水安全攸關民眾健康，應進行風險分析及精進檢測方式，請環境部續追蹤不合格處所之改善情形，並應增進公私場所之法遵意識、加強飲用水法規宣導，務必請主管機關落實飲用水設備的水質檢驗，以及督導地方政府落實飲用水設備維護管理，以確保水質安全，並責成後續應針對本次水質檢驗不合格場所所在之地區進行區域性抽查，並精進檢測方式，同時納入進、出水檢測，以釐清問題產生的根源進行改善。針對長時間有飲水需求的場所，鄭麗君請政委陳時中偕同消保處後續召集教育部、衛福部、交通部及環境部等相關部會建立抽查計畫，以確保學生及民眾飲水安全。此外考量藍牙耳機已成為民眾隨身攜帶使用電子產品，為避免其電磁干擾醫療設備等設施，消保處會同經濟部標準檢驗局購樣10件進行檢測，品質檢測及構造比對全數符合規定；至於標示部分，有2件不符《商品標示法》或《商品檢驗法》，均已依法查處並改善完成。鄭麗君聽取報告後表示，請經濟部加強對業者宣導藍牙耳機商品品質與標示均應符合規定，同時繼續維持對相關商品源頭管理與後市場稽查；另針對會中有委員提及不良耳機材質恐影響消費者健康議題，請經濟部未來納入檢測項目。而為避免業者發行餐券後倒閉求償無門，或業者未投保產品責任險致影響消費者權益，行政院消保處於去年11月會同地方政府衛生局查核20家餐飲業者，其中15家業者定型化契約部分條款不符規定（含3家業者未落實履約保障）；另產品責任險則有1家不符規定。鄭麗君聽取報告後表示，餐券屬於預付型交易，履約保障機制可以降低消費者之風險，請衛福部彙整禮券常見錯誤及不合理樣態，加強教育宣導，同時持續對業者推廣宣導應採用QRcode方式方便消費者查詢禮券履約保障，並定期或不定期辦理查核。