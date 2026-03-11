我是廣告 請繼續往下閱讀

美國與以色列對伊朗的戰爭進入第12天，黃金價格在每盎司5200美元附近徘徊震盪，是否還有機會繼續往上衝？美媒以及美國銀行指出，投資者資產配置輪動已悄悄由黃金轉向「黑金」。根據彭博報導，投資者正在消化美國官員釋出的相互矛盾訊息。白宮表示，美國並未護送油輪通過荷姆茲海峽，這與美國能源部長萊特（Chris Wright）在社群媒體發布但隨後刪除的貼文相互矛盾。這條通常承載全球約五分之一石油與液化天然氣運輸的重要水道，如今航運幾乎完全停擺。報導指出，對黃金而言，能源價格的劇烈波動加劇了市場對通膨的擔憂，進而降低了市場對聯邦準備制度及其他央行降息的預期。較高的借貸成本對貴金屬構成壓力。今年以來黃金已上漲約20%，同時也被投資者用作流動性來源，以支撐其投資組合中的其他資產。法國巴黎銀行（BNP Paribas SA）大宗商品策略主管威爾森（David Wilson）表示，「上週在美元走強與美股下跌的壓力下，金價表現略顯吃力，部分黃金被拋售以填補股票保證金追加需求」；他補充說，「實體黃金需求，特別是亞洲市場，在每盎司約5,000美元附近提供了支撐。」自戰爭爆發以來，交易所交易基金（ETF）持有的黃金規模已出現下降。根據彭博社整理的數據顯示，上週總持倉減少近30公噸，創下近年來最大單週流出。另據《Investing.com》報導，市場的投資資金也見到轉移。美國銀行指出，去年第4季正是這波「從黃金到黑金」的資金輪替起點，黃金期貨的市場部位也出現降溫，顯示市場對黃金的熱度正在回落。美國銀行指出，美國與以色列發動襲擊以來，市場波動表明倉位發生了嚴重變化，原油（WTI）價格較ㄧ年內低點上漲了約 70%，且目前仍有約70%的基金在能源類股上處於「低配」情況美銀分析師蘇布拉瑪尼安（Savita Subramanian）表示，投資人增加能源部位的同時，也開始減碼與大宗商品高度相關的材料類股，股市內部同樣出現類似的資金輪動現象，顯示投資人正在重新調整配置，能源類股與石油相關資產逐漸成為資金新焦點。