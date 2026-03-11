已故知名音樂人「小胖老師」袁惟仁昨（10）日在二殯博愛館舉辦告別式，曾經撕破臉的前妻陸元琪也到現場捻香，不過低調不願受訪，返家後才發文「我真的都放下了」。陸元琪昨天赴靈堂穿搭（OOTD）的單品被粉絲詢問何處可購買，她索性開放團購，「限量優惠中，沒跟到不要哭哭喔～」
陸元琪帶貨賺生活費 開賣告別式同款穿搭
陸元琪在IG上傳限時動態帶貨，可見她拿著手機攬鏡自拍，展示身上穿的鐵灰色外套及白色包款，配文寫下「大家誇獎的包包跟外套都在我這個影片裡，本週有開團上架這個包包喔！限量優惠中，沒跟到不要哭哭喔～」並附上購買連結，而該件外套和包包與她穿去告別式的疑似為同款。
袁惟仁2016年和陸元琪解除婚姻關係，由她獨自撫養一對兒女袁義、袁融，陸元琪長期背負前夫留下的債務，又要養小孩，離婚後，她積極接通告，開團購，經營網拍、直播餬口，一路把兒女拉拔長大，單親媽媽的艱辛是外界所難以想像。
承諾前夫繼續守護孩子 恩恩怨怨全都放下
陸元琪參加完袁惟仁的追思會後，感性發文吐露心情，承諾前夫會繼續守護一雙兒女，希望袁惟仁不要遺憾、愧疚，「安心的去當一個可愛的胖天使」，她表示：「現在我們只記得祢帶給我們的好，帶著祢曾經的好，繼續好好的走下去。」
進靈堂時，陸元琪坦言心跳聲大到像在打鼓，「我是提起很大的勇氣才去送祢最後一程的，不想有遺憾，我想在最後看著、陪著孩子們送祢，也讓祢看見，我真的都放下了！」一番剖白令不少網友動容。
資料來源：陸元琪IG
