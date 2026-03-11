我是廣告 請繼續往下閱讀

美國智庫傳統基金會10日發布《2026經濟自由度指數》（2026 Index of Economic Freedom），台灣今年平均總分79.8分，較去年略增0.1分，在184個經濟體中，排名第5名，亞洲地區排名第2名。但若與往年成績比較，台灣在2023年至2025年連續3年排名第4，因此今年成績略微下滑。對於台灣排名下滑，國發會說明，台灣今年平均總分較去年成長，但下滑主要原因是澳洲今年進步幅度很大，所以台灣排名才因為被超車而下滑。整體而言，我國經濟自由度僅次於新加坡、瑞士、愛爾蘭、澳洲；領先荷蘭、加拿大、韓國、美國、英國、日本及中國。國發會表示，2026年報告指出，在全球成長最快的大型已開發經濟體中，美國是過去一年經濟自由度提升幅度最大的國家，得分為72.8分，較去年上升2.6分，排名第22名。但就總體觀之，全球經濟自由度仍然「較不自由」，僅59. 9分，因許多經濟體財政狀況持續惡化，不斷攀升的財政赤字及公共債務，進一步削弱其整體生產力，導致經濟疲軟。另外，各經濟體在透明度、效率、開放性與政府效能等政策領域仍面臨許多長期的結構性挑戰。今年台灣12項評比指標中，有6項指標列為「自由」等級，依序為：「司法效能」（94.3分）、「健全財政」（92.9分）、「政府支出」（90分）、「貿易自由」（86分）、「財產權」（83.4分） 及「貨幣自由」（80.3分）（參見表2），其中「財產權」、「廉能政府」、「健全財政」及「貨幣自由」指標得分亦較去年進步。此外，台灣有4項指標全球排名前20名，依序為：「貿易自由」（第8）、「勞動自由」（第13）、「司法效能」（第15）及「貨幣自由」（第16）；其中，「勞動自由」排名由第17升至第13，進步最多。2024至2025年台灣推動多項法制改革，如修正《中小企業發展條例》，協助改善經商環境，促進中小企業升級轉型；修正《電子簽章法施行細則》，進一步推動電子簽章在台灣的普及與應用；修正《國籍法施行細則》，放寬高級專業人才申請歸化居留年限；修正《電業法》，放寬綠電交易限制並新增特定電力供應業類別；推出數位游牧簽證等。