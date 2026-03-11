我是廣告 請繼續往下閱讀

面對房市新一輪變局，台中資深土地開發業者春耕不動產，以「蹲馬步」穩健經營策略因應市場變化，透過深耕與客製化開發持續擴展版圖，不僅在桃園航空城開發案中維持高能見度，在危老重建的案量也首度超越重劃土地，顯示公司在市場調整期的經營韌性，也反映高資產族群對優質土地資產的配置需求依然穩定。春耕不動產總經理張維良表示，房地產市場向來具有循環特性，春耕成立逾30年，歷經多次市場循環，每一次波動期對團隊而言都是一場「機會教育」，促使公司再次檢視開發策略與專業著重方向。透過不斷反思與突破，逐步累積經驗與韌性，這也是春耕得以長期穩健經營的重要智慧資產。公司於2023年因應多方客戶需求，在桃園航空城設立據點，首批展店同仁更從台中離家北上拓展市場。短短三年時間，從最初人生地不熟，到如今成為桃園航空城土地開發市佔第一的業者，展現團隊深耕在地的成果。春耕不動產同時看準舊市區危老重建的發展機會，即使這類案件土地整合期長、開發過程相對複雜，公司仍依客戶需求規劃客製化整合方案，因而逐步累積成果。2025年已見成效，危老開發業績首度超越重劃土地，成功拓出新藍海。展望未來，張維良指出，隨著土地買方結構的改變，建商需求比例約占2～3成，自用買方則約占6～7成，因此依客戶需求「客製化」的土地開發案件比例將持續提高。對開發商而言，目前特別關注的是舊市區危老案，以及價格經過修正的精華地段，這些都屬於需要精準規劃與個別整合的案件。此外，隨著台中市多項重大建設陸續啟用，春耕團隊長期深耕的水湳、14期及高鐵特區，也逐步收穫建設帶來的區域紅利。接下來，包括水湳「臺中超巨蛋」600億元招商案、「水湳轉運中心」啟用及雙招商計畫、4月開幕的「漢神洲際購物廣場」，以及預計年底完工營運的「D-ONE第一大天地」等重大建設陸續到位。市場預期，中部地區的經濟規模將呈倍數成長，新一波資金輪動潮也將隨之啟動。城市重劃趨勢中心執行長 柯昇沛博士表示，當房地產市場進入調整期時，土開專家的角色反而更加重要。土地開發不只是土地買賣，而是結合都市計畫、產業發展與資本布局的專業整合。隨著 台中水湳經貿園區、13期與14期重劃區，以及桃園航空城 等大型開發區陸續進入建設階段，具備整合能力與長期視野的土地開發團隊，將成為連結城市發展與資本市場的重要角色。他也表示：「每一次房地產市場循環，都會重新定義土地專家的價值。當市場進入調整期，真正重要的不只是買賣土地，而是誰能看懂城市未來十年的發展方向。」