我是廣告 請繼續往下閱讀

行政院長卓榮泰日前現身日本東京巨蛋為中華隊加油，遭爆竟然是搭乘華航專機，從松山指揮部起飛前往日本看棒球，被質疑公器私用。然而美國至今已經提供台灣4項軍購發價書，其中3項軍購案本週將到期，今天剛連任立法院外交及國防委員會召委的馬文君，首先安排明（12）日考察松指部，讓民進黨新北議員卓冠廷今（11）日痛批，國民黨就是在刻意拖延軍購。卓冠廷今日在臉書發文表示，今天立法院各委員會選出新任召委，其中國防外交委員會的召委是國民黨籍立委馬文君；然而，由馬文君排定的第一個行程竟是「考察松指部」，打算繼續炒作行政院長卓榮泰赴日的議題。卓冠廷指出，美國至今已經提供台灣4項軍購發價書，「其中3項軍購案本週就會到期！」，包含拖式飛彈續購、標槍反甲飛彈續購、M109A7自走砲將在3月15日到期；海馬士遠程精準打擊系統將在3月26日到期。卓冠廷痛批，國民黨卻打算繼續炒作政治口水，放任、甚至故意延宕攸關國安的重大軍購案過期，「國民黨立委到底有何居心」？