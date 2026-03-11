我是廣告 請繼續往下閱讀

日本人的歐吉桑解釋誤會

許多台灣人喜歡前往日本旅遊，近日有網友好奇詢問「日本人是不是拿到被摺到的日幣會不高興？」引發社群網路熱議。對此，定居台灣的日籍作家「日本人的歐吉桑」卻表示，其實很多日本人沒有很在意摺過的紙鈔，認為這是對日本文化的誤解，直言去日本旅遊時不太需要在意紙鈔是否摺過。近日有一名網友在Threads發文，好奇日本人是否會介意拿到被摺過的日幣，甚至幽默形容「會不會直接起痟（發瘋）？」貼文曝光後引發熱議，許多台灣網友心有戚戚焉，認為日本人對紙鈔保存確實相當講究，還有人說自己拿用橡皮筋束起來的整疊紙鈔去結帳，結果「被店員瞪」。對此，定居台灣的日籍作家今（11）日在臉書粉專「日本人的歐吉桑」發文表示，「其實很多日本人沒有很在意摺過的紙鈔，尤其是商店的店員」，只要結帳時有把鈔票好好對摺後交給店員就好。「日本人的歐吉桑」認為，被店員瞪的原因通常不是摺過的紙鈔，店員真正最討厭的行為是動作很慢、插隊、結帳時突然追加產品、用耳機聽音樂導致聽不到店員的聲音之類，「在日本結帳時候的收銀台沒有那麼溫柔，店員也沒有那麼多的耐性」。「日本人的歐吉桑」指出，如果日本人真的嫌棄摺過的紙鈔的話，怎麼會有日本紅包的文化？日本紅包是把鈔票摺了2次後才放入紅包袋，而且有特定正確的摺法。「日本人嫌棄摺過的紙鈔，但是送給別人紙鈔會摺起來，這是非常矛盾的事情吧」。「日本人的歐吉桑」最後強調，去日本旅遊時候，不太需要在意使用摺過的紙鈔這件事。不過，「日本人的歐吉桑」也補充表示，某些特定族群對紙鈔的保存方式較為講究，像是重視風水者、在夜店工作的人員、自己當老闆很久的人、博弈產業從業人員等等，這些人對鈔票自有一套嚴格規矩，但是一般觀光客不太會接觸到這些日本人，所以也無需太擔心。