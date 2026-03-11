我是廣告 請繼續往下閱讀

工業電腦大廠研華10日至12日參加在德國紐倫堡舉行的Embedded World 2026。此次研華以邊緣AI加速、機器人應用與垂直產業平台，展出一系列最新邊緣AI解決方案，並與輝達、高通、英特爾、NXP（恩智浦半導體）及AMD（美超微）深度合作，與生態系夥伴合作，在機器人、工業自動化、醫療設備等領域，協助企業加速導入邊緣AI技術。研華今年於展位進行多項現場示範，展示其邊緣AI產品組合如何支援入門級到高階AI工作負載，這些展示並非單一產品介紹，而是以完整解決方案為核心，整合邊緣AI伺服器、AI-ready邊緣系統、AI加速模組，以及Advantech Edge AI SDK，打造可擴展的邊緣AI架構。展示可擴展的機器人視覺系統與跨平台感知處理流程。支援自主移動機器人（AMR）開發與物流自動化等應用。涵蓋醫療設備、工業場域與智慧基礎設施，展現最新CPU與SoC技術平台。從視覺辨識到語音AI，展示生成式AI與推論運算在工業級平台上的應用。透過最新邊緣AI技術，研華將呈現其生態系如何在效能、能源效率與長期部署需求之間取得平衡，協助客戶打造可持續的邊緣AI架構。除了AI效能之外，研華亦將展示其在嵌入式系統安全與法規遵循方面的前瞻布局。此次展出產品與工具已符合 CRA（Cyber Resilience Act） 相關要求，並依據 IEC 62443原則設計，協助客戶更快速地開發安全且符合法規的嵌入式系統。研華本次也將強調其「Vertical-first」市場策略，針對機器人、工業自動化、醫療設備與關鍵任務系統等應用領域提供專屬平台設計，協助客戶與合作夥伴更有效率地從技術評估走向實際部署。此外，也透過全球DMS（Design & Manufacturing Services）客製化服務，提供設計、整合與系統配置支援，以滿足不同地區與產業應用的需求。