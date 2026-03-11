我是廣告 請繼續往下閱讀

美國國際貿易委員會（USITC）日前宣布，根據通用汽車（GM）所提專利侵權投申訴，將對台灣和中國達20家的汽車零件公司啟動「337條款」貿易調查，對此行政院經貿辦公室今（11）日說明，本案僅係個案調查，政府一向將智慧財產權保護視為國家競爭力的核心，並長期致力於完善相關法規與執行機制，以建構公平競爭環境，「不會影響台美之間的協定」。經貿辦表示，本案係由通用汽車（General Motors）就來自美國本土、我國及中國等20家汽車零組件廠商，依據《1930年關稅法》第337條款，向美國國際貿易委員會(USITC)提出申訴的設計專利侵權調查案，是美國企業尋求保護其智慧財產權的法律途徑之一。經貿辦說明，337條款調查案是由USITC負責，針對企業個案進行調查，會在啟動調查後的45天內決定完成本案調查的日期。經貿辦指出，本案僅係個案調查，政府一向將智慧財產權保護視為國家競爭力的核心，並長期致力於完善相關法規與執行機制，以建構公平競爭環境。本案不會影響台美之間的協定。