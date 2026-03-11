我是廣告 請繼續往下閱讀

▲蒂蘭布蘭多曬出自己被求婚成功的照片。（圖／IG@thylaneblondeau）

曾超越周子瑜成為「全球最美女孩」的法國名模蒂蘭布蘭多（Thylane Blondeau）近日傳出喜訊！24歲的她宣布與DJ男友班阿塔爾（Ben Attal）正式訂婚，並在社群平台分享求婚瞬間與價值145萬的鑽戒照片，引發粉絲與時尚圈熱議。蒂蘭布蘭多的男友班阿塔爾日前在希臘一間五星級飯店向她求婚，她隨後在IG公開喜訊，曬出價值約3.4萬英鎊（約台幣145萬）的超大鑽戒，並甜蜜寫下「我願意」，正式宣告兩人將步入人生新階段。蒂蘭布蘭多從小便被譽為時尚界的傳奇童星，她3歲時在巴黎被時裝設計師尚保羅高堤耶（Jean Paul Gaultier）的經紀人發掘，4歲便開始登上伸展台走秀。6歲時因登上《Vogue Enfants》而爆紅，更被封為「全球最美女孩」，成為時尚圈最受矚目的童星之一。10歲時，蒂蘭布蘭多登上《Vogue Paris》封面，成為史上最年輕的封面模特兒之一，但當時因造型過於成熟，也曾引發外界爭議，不過她長大後成功轉型為成人模特兒，並於2017年登上米蘭時裝週，為Dolce&Gabbana走秀，逐漸在時尚圈站穩腳步。除了模特兒事業外，蒂蘭布蘭多也在2018年於TC Candler評選的「全球百大美女」榜單中奪下冠軍，擊敗包括周子瑜在內的眾多知名女星，如今她不僅是L'Oréal的品牌代言人與香水形象大使，也創立了自己的護膚品牌，持續拓展事業版圖。