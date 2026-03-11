我是廣告 請繼續往下閱讀

中東衝突戰火波及全球能源命脈，一艘泰國籍貨船於11日通過荷姆茲海峽後，隨即遭到不明武裝襲擊引發爆炸起火，船上23名船員被迫在汪洋中棄船求生。11日上午11時30分，一艘懸掛泰國國旗的貨船在阿拉伯海海域遭遇不明武器攻擊。事發當時，該船才剛完成穿越荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）的航程，不料隨即遭到重創，襲擊導致船尾機艙嚴重受損並引發猛烈火災，整艘船隻隨即失去動力與控制，情況極度危急。初步調查顯示，這艘貨船是從阿拉伯聯合大公國出發，原定經由荷姆茲海峽駛往阿拉伯海。由於船體受損嚴重且火勢難以控制，為確保人員生命安全，船長在第一時間果斷下令棄船。船上23名船員在緊急狀況下迅速撤離，並向周邊海上安全機構發出求救訊號。目前關於襲擊方的身份及使用的武裝類型仍不得而知，相關部門正全力介入查明真相。由於荷姆茲海峽與阿拉伯海是全球最重要的能源與貿易航道，隨著中東戰爭陰影擴張，這起泰國船隻受襲事件已引發國際社會高度關注，各界紛紛擔憂該區航行安全恐面臨長期威脅。