台灣保險業自2026年1月1日起正式接軌國際財務報導準則第17號「保險合約」(IFRS 17)，國泰金控今（11）日首度公布影響數字。雖然接軌產生一次性的淨值調整，但若納入稅後CSM（合約服務邊際），子公司國泰人壽與國泰金調整後淨值分別達9140億元與1兆957億元，較2025年底IFRS 4時期成長22%與18%，國壽調整後淨值比近12%。同時，受惠龐大CSM存量及高達2113億元的特別盈餘公積可望迴轉，未來的盈餘分配量能十分充沛，也有利股利上繳金控。IFRS 17是將保險負債改以公允價值衡量，以現行市場利率重新計算，且保險合約利潤將先以CSM認列於負債項下，並於保障期間逐步釋出至損益，同時基於資產負債管理（ALM），對部分金融資產進行重新指定，使財務報表更貼近經濟實質，並強化獲利的可預測性與穩定性。國泰金今日舉行IFRS 17接軌法人說明會，國泰人壽代理總經理林昭廷表示，雖然接軌IFRS 17會產生一次性評價調整，國泰金與國泰人壽淨值分別減少2520億與2445億元，這主要反映公司歷史悠久，新台幣高預定利率保單占比較高，IFRS 17下保險負債改以現行市場利率衡量所產生的評價結果。不過，隨負債衡量基礎改變，保單負債利息成本改依市場利率計算，負債利息成本下降，避險後經常性收益率高於負債利息成本，長期為損益帶來較穩定的正利差貢獻，獲利績效顯著提升。不過，隨負債衡量基礎改變，保單負債利息成本改依市場利率計算，負債利息成本下降，避險後經常性收益率高於負債利息成本，長期為損益帶來較穩定的正利差貢獻，獲利績效顯著提升。國泰人壽自2012年起推動價值導向商品策略，著重高CSM貢獻商品，持續優化商品結構，結合強大的通路優勢，逐步累積厚實CSM基礎，直接業務積累CSM餘額達5119億元，應為業界數一數二，將於未來逐步釋出，為損益提供穩定且具可預測性的貢獻。納入稅後CSM的調整後淨值，更是可體現公司價值的指標，林昭廷指出，國泰人壽與國泰金控IFRS 17接軌後的調整後淨值分別達9140億元及10957億元，較2025年底IFRS 4的淨值分別為7490億元及9283億元還高，另外，國泰人壽調整後淨值比高達近12%，優於IFRS 4下的淨值表現。此外，國泰人壽掌握接軌IFRS 17的一次性金融資產重新指定機會，審視既有金融資產並伺機進行汰弱留強以強化資產品質與收益結構，針對成長動能及信用展望轉差，或低收益率等低效益資產，重新指定為FVTPL並進行調節，進而佈署高品質之金融資產，以達到優化投資組合、提升經常性收益及資本運用效率，為接軌後財務表現奠定更健康基礎。接軌之後，國泰人壽將透過持續聚焦高CSM與資本貢獻的產品策略，並憑藉強大的通路團隊，支撐新契約CSM動能。隨厚實的CSM逐步釋出，還有負債重新依市場利率使利息成本降低而具正利差，稅後損益的可預測性及穩定性增加，有助於整體ROE表現。此外，搭配帳列FVOCI股票之操作，將可更靈活掌握市場動態，提升資產配置彈性與投資效率，挹注中長期投資收益動能與股利量能。林昭廷也對國泰人壽獲利能力也深具信心。他表示，隨著CSM每年以8%至10%的速度穩定成長並逐步釋出至損益，加上負債端利息成本大降，未來ROE有望從過去波動較大的5%~7%，提升至10%的常態性水準。對於淨值波動是否影響到配息能力，國泰金財務長陳晏如指出，過去因應資產重分類所提列的2113億元特別盈餘公積，在接軌IFRS 17之後，應可迴轉至未分配盈餘，加上國泰人壽接軌後保留盈餘約151億元呈現正向貢獻，還有去年超過千億元的獲利基礎，金控整體的盈餘分配量能正面充足。她也重申，國泰人壽接軌後，獲利可預測性提高，對股利上繳、保留盈餘都是正面影響，將綜合考量同業配息水準、公司營運成長需求及股東期待，提供具吸引力的股利分派方案，讓投資人分享接軌後的營運成果。