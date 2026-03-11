我是廣告 請繼續往下閱讀

台南市永康區11日晚間發生火警，二王路一處鐵皮屋民宅失火，火勢迅速延燒，波及約7間鐵皮屋，現場火光沖天、濃煙密布，一度全面陷入火海。台南市消防局接獲通報後，立即調派15輛消防車、34名消防人員前往搶救，並同步展開搜救行動。消防局表示，火警發生於晚間6時19分，消防人員趕抵現場後立即佈線灌救。由於火勢猛烈且多戶鐵皮屋連棟，火勢迅速蔓延，消防局調派仁德、保西、公園等多個分隊，並由特搜大隊及第五大隊支援投入搶救。現場一度傳出有2名住戶受困火場，消防人員冒險入內搜救。火勢在晚間6時55分左右獲得控制，但搜救過程中發現1名民眾，已失去呼吸心跳，消防人員立即進行CPR急救並送醫搶救。火場期間不時傳出爆裂聲響，搶救過程相當驚險。消防人員一邊全力滅火、一邊持續搜尋是否仍有人受困，火勢在晚間7時5分左右撲滅，目前仍持續進行殘火處理與進一步搜救，詳細起火原因仍待後續調查釐清。