泰國觀光警察近日於素叻他尼府帕岸島採取行動，成功逮捕一名涉嫌利用人工智慧（AI）系統進行毒品交易的41歲俄羅斯籍男DJ安東（Anton）。此次行動被視為警方打擊外籍人士在泰違法犯罪、維護旅遊形象的重要成果。根據警方線報，安東長期藏匿於帕岸島一處偏僻巷弄，並以DJ身份作為掩護，駕駛一輛掛有普吉牌照的紅色轎車，出入娛樂場所向遊客非法販售毒品。警方在掌握他的出沒規律後展開追蹤，近日發現安東駕車高速駛離住所，車身還左右搖晃，疑似吸毒駕駛。警方路追至華天碼頭將其攔下，安東當場承認吸食古柯鹼。隨後警方在其住處搜出大量待售毒品，包括115.69公克的古柯鹼、11.37公克的K他命，以及搖頭丸晶體與藥片等證物。最令警方驚訝的是安東的交易手段極其數位化且隱蔽，他透過Telegram應用程式接單，由AI系統自動回覆買家，對方選擇毒品類型後直接使用信用卡付款，系統隨即發送GPS定位訊息。買家只需根據座標前往指定地點，挖出預先埋藏好的毒品即可完成交易。安東目前已被控多項販運與持有毒品罪嫌，移送帕岸島警察局法辦。警方正深入追查其背後是否潛藏跨國AI販毒網絡。