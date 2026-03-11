我是廣告 請繼續往下閱讀

為了讓學生與教職員能有更充裕的時間慶祝佳節，馬來西亞教育部於10日發布文告，宣布今年開齋節期間，全國學校將獲得1至2天的加碼假。根據2026學年度行事曆，B組州屬包含吉隆坡、雪蘭莪、柔佛、馬六甲及檳城等地，在加入額外假期後，整段假期將從3月19日一路連放到3月29日，總計長達11天；而A組州屬如吉打、吉蘭丹等也享有10天長假。這段超長假期也改變馬來西亞人的過節習慣，調查顯示，越來越多大馬民眾不再單純返鄉祭祖，而是選擇與親友出遊。旅遊平台Airbnb數據指出，今年齋戒月期間的住宿搜索量較去年同期暴增超過200%。大馬人出國的首選目標是日本東京、大阪以及澳洲伯斯；國內旅遊則偏好怡保、馬六甲及新山等景點，超過8成以上的搜索均為家庭或團體旅行，顯示「度假村團聚」已成為當地新風潮。針對佳節期間龐大的交通需求，國家基建公司總裁阿米爾韓丹表示，民眾無需擔心大眾運輸運能。他強調，包括巴士、鐵路及客貨車等各項服務已準備就緒，將維持在最佳準備狀態。雖然班次會根據公眾假期微調，但營運時間均符合規定，並已建立完善的危機通訊系統，確保連假期間的交通運輸順暢無阻。