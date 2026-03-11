我是廣告 請繼續往下閱讀

美伊戰火持續，伊朗持續朝中東地區無差別攻擊，伊朗半官方媒體公布一份名單，將包含輝達在內等六家美國科技巨頭列入，指出這些與以色列有關聯的美國科技公司辦公室與基礎設施列為潛在的攻擊「新目標」。根據半島電視台報導，伊朗的伊斯蘭革命衛隊（IRGC）威脅，將對中東地區與美國及以色列相關的經濟中心與銀行發動攻擊。負責統籌軍事行動的「卡塔姆安比亞總部」（Khatam al-Anbiya Headquarters）發言人警告，中東地區民眾不應在銀行一公里範圍內停留。他還補充說：「美國人應該等待我們的反制措施以及回應。」隨著德黑蘭接連發生爆炸聲，伊朗的反擊仍在持續。伊朗方面表示，自2月28日戰爭爆發以來，美國與以色列部隊已轟炸該國近1萬處民用設施，並造成超過1300名平民死亡。與革命衛隊關係密切的塔斯尼姆通訊社公布了一份名單，列出多家與以色列有關美國大型企業營運的辦公室和基礎設施，這些企業的技術被用於軍事用途。半島電視台記者莫塔梅迪（Maziar Motamedi），該名單被認為是「伊朗的新打擊目標」。塔斯尼姆通訊社指出，「隨著區域戰爭的範圍擴大到基礎設施戰爭，伊朗合法打擊目標的範圍也隨之擴大」；名單中的公司包括Google、Microsoft、Palantir、IBM、Nvidia以及Oracle。莫塔梅迪表示，這些公司提供雲端服務的辦公室與基礎設施分布在多個以色列城市，以及部分海灣國家。伊朗國營電視台週三報導稱，以色列夜間對德黑蘭一間銀行分行發動的攻擊是戰爭中的非法行為，並稱已將與美國和以色列有關的經濟中心與銀行列為攻擊目標。根據國營電視台的說法，這起事件造成數名銀行員工死亡。