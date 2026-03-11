蘋果最平價iPhone 17e今（11）日正式開賣，台灣三大電信遠傳電信、中華電信、台灣大哥大今日陸續公布首日銷售數據，台灣大哥大指出首日銷量年增近3倍，且超過6成以上用戶選擇搭配月租1399元以上的高資費方案。容量的部分，不約而同都以256GB最受歡迎，中華電信甚至高達9成比例都選此容量，顏色部分不同於預約期間以嫩粉色為主，首賣日三家電信三款顏色勢均力敵。
中華電信首賣日白色最夯
中華電信統計首賣日數據顯示，申辦「精采5G」月繳1399元資費的用戶佔最大宗。容量方面，256GB銷售佔比高達9成以上最為搶手；顏色則以「白色」最受愛戴，佔比達3成5。開賣首日前3名最搶手機型依序為白 256GB、嫩粉 256GB與黑 256GB。
在資費優惠上，申辦精采5G月繳1399元，綁約30個月，iPhone 17e 256GB專案價為6300元；若搭配舊機換新機加碼折2000元與VIP最高折5,000元，即可將原價21900元的新機以0元帶回家。此外，中華電信還提供iPhone 17e選購AppleCare Services每月最低218元起的保障方案，並加碼贈送YouTube Premium等影音服務。
台灣大哥大首日銷量年增近3倍
台灣大哥大同樣傳出捷報，內部數據顯示首日銷售量較去年同期大增近3倍，且超過6成以上用戶選擇搭配月租1399元以上的高資費方案。與中華電信用戶偏好不同，台灣大最熱賣的顏色為「黑色」，佔比近5成，容量同樣以256GB最受青睞。
台灣大打出申辦1399元專案、綁約48個月即可0元入手的優惠；搭配舊換新最高可折抵15100元，VIP續約購機最高再折5000元，同步提供娛樂加值服務，包含Apple One 2個月免費、YouTube Premium最高前4個月免費等，至3月底前在網路門市申辦指定專案，加碼抽PS5 Pro、Switch 2主機組合。
遠傳電信買空機送行動電源
遠傳電信觀察首日買氣，以申辦「遠傳心5G」月付999元與1399元資費佔比最高，機型選擇也以256GB最受歡迎，而全新推出的夢幻新色「嫩粉色」則拿下詢問度冠軍。遠傳祭出「7大專案好康+1空機回饋」，搭配月付1,399元指定方案，iPhone 17e 256GB最低0元起。
除了舊機換新最高現折13,、100元、VIP最高折5000元外，3月11日至4月15日期間，前700名完成登錄並申辦999以上資費方案的用戶，可再獲贈1000元friDay購物金。針對不綁約的民眾，遠傳也加碼祭出空機優惠，至指定門市或賣場購買iPhone 17e系列空機，就送價值1490元的「半固態自帶線磁吸行動電源」。
資料來源：蘋果、遠傳電信、中華電信、台灣大哥大
