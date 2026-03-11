我是廣告 請繼續往下閱讀

▲銀海郵輪公司所屬銀海明月號(SILVER MOON)郵輪首航高雄港。(圖／高雄港務分公司提供)

▲台灣港務公司高雄港務分公司港務長陳祖強(左)致贈首航紀念牌給銀海郵輪公司所屬銀海明月號(SILVER MOON)郵輪，由該輪船長(右)代表接受。(圖／高雄港務分公司提供)

▲高雄港務分公司港務長陳祖強(左3)致贈年節特色春聯給銀海明月號(SILVER MOON)郵輪船長(右3)及幹部，以資紀念。(圖／高雄港務分公司提供)

銀海郵輪公司所屬銀海明月號(SILVER MOON)郵輪於今(11)日首航高雄港，高雄港務分公司以象徵歡迎的噴水儀式，迎接銀海明月號郵輪進港，泊靠高雄港旅運中心，讓外籍旅客體驗港都文化的魅力。銀海郵輪公司所屬銀海明月號(SILVER MOON)郵輪首航高雄港，為今(115)年第4艘首航高雄港的國際郵輪，高雄港務分公司除以象徵歡迎的噴水儀式，迎接銀海明月號郵輪進港，並由港務長陳祖強致贈首航紀念牌銀海明月號(SILVER MOON)郵輪，以表達對銀海明月號(SILVER MOON)郵輪到訪的歡迎。高雄港務分公司港務長陳祖強表示，銀海郵輪公司自112年起已連續4年安排旗下郵輪造訪高雄港，曾到訪的船舶包含，銀妙號(SILVER MUSE)郵輪、銀葉號(SILVER WHISPER)郵輪及銀海明月號郵輪，其中銀妙號郵輪與此次首度到高雄港的銀海明月號郵輪為姊妹船。首航高雄港的銀海明月號郵輪，總噸數4.07萬噸、船長213公尺、船寬26公尺，設計載客量596人，全船客房均為海景套房，讓旅客在航程中即可飽覽遼闊海景，船上並以近1:1的船員與旅客比，以提供旅客細緻周到的服務，除設有多樣餐飲空間外，亦提供泳池、健身與水療等休閒設施，讓旅客在航行之間，自在放鬆，享受從容優雅的海上旅遊。陳祖強指出，銀海郵輪公司持續將高雄港納入航線布局，顯示高雄港完善的港口設施與具觀光魅力的水岸城市風貌，深獲國際郵輪業者青睞，也是對高雄港整體服務量能的高度肯定。高雄港務分公司為歡迎以歐美籍旅客為主的533位郵輪旅客，與高雄市政府海洋局攜手合作，安排具有在地文化特色的傳統原住民迎賓表演，展現高雄港的熱情與活力，現場亦邀請旅客配戴原住民頭飾，親身參與迎賓舞蹈互動，感受熱鬧歡樂的迎賓氛圍。高雄港務分公司也安排春聯書法體驗活動，由專業書法老師指導旅客親手書寫「春」、「福」等吉祥字，並將作品帶回作為紀念，留下獨一無二的文化回憶，深刻感受我國文化的魅力。陳祖強並指出，高雄港務分公司未來將持續強化旅運中心軟硬體建設，提供國際郵輪更完善的靠泊與旅客服務環境，並積極提升我國郵輪產業在國際市場的能見度，以吸引更多郵輪靠泊高雄港。