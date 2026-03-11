我是廣告 請繼續往下閱讀

新北市議會2026年改選議員席次有68席，國民黨新北市黨部公告提名38席，力拚過半。今天是國民黨新北議員領表最後一天、登記第二天。截至今（11）日下午4點止，總計47位領表、38位登記。值得注意，領表最後一天，「侯家軍」、新莊最美議員戴湘儀確定放棄連任，發聲明表示，「經過審慎思考與對未來人生方向的評估，我想向所有關心與支持我的朋友們鄭重報告：我決定不再爭取新北市議員連任。」國民黨新北市黨部領表最後一天及登記第二天，較受外界矚目的第三選舉區（新莊）將提名3席，包含婦女保障名額1席，戴湘儀確定放棄連任，今日發聲明表示，「好好做事，為一座城市帶來長遠而正面的改變，是我投身公共事務的初心，也是我從政以來始終堅持的方向。」戴湘儀指出，「在擔任新北市議員的這段時間裡，我從文化、教育、青年、心理健康、社會情緒學習、性平教育與動物保護等不同面向努力耕耘，希望為新莊與新北累積更多長遠的公共價值。」戴湘儀續指，「在文化政策上，我積極爭取各項藝文活動落地新莊，推動市府建立新莊廟街跨局處合作平台，提出老店再造計畫，並結合廟街市集、藝術牆面與廟宇文化時尚秀等創新活動，讓在地文化以新的形式被看見，也讓新莊深厚的歷史底蘊得以延續。」戴湘儀表示，她在心理健康議題上，更持續推動心理諮詢資源的引介與校園情緒教育的倡議，並與各界合作建構校園與社會的情緒支持網絡，包括心輔犬支持服務與校園犬轉型培訓等計畫，希望讓更多孩子在成長過程中，能獲得穩定而溫暖的支持。戴湘儀直言，公共事務的推動並不容易，過程中難免會面對誤解、批評甚至不實指控，「但我始終提醒自己莫忘初衷，不因外界聲音而動搖，持續堅定前行。這些年的問政歷程與市政累積，對我而言都是非常珍貴的人生經驗，從媒體工作、幕僚歷練到成為民意代表，一路走來所累積了許多的養分與能量，接下來，我也會帶著這些經驗與勇氣，以不同的形式持續努力。」戴湘儀表示，「面對即將到來的 2026 年選舉，經過審慎思考與對未來人生方向的評估，我想向所有關心與支持我的朋友們鄭重報告：我決定不再爭取新北市議員連任。這個決定對我來說並不容易，但我始終相信，參與公共事務可以有許多不同的形式，未來我仍將以不同的身分持續關心公共事務，為社會帶來更多正向的改變。」戴湘儀最後表示，「感謝侯市長給我機會踏入新北市這座可愛的城市，也再次感謝所有朋友一路以來的支持與陪伴，每一雙手、每一個笑容，我都會記得。」