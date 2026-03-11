我是廣告 請繼續往下閱讀

▲馬筱梅透露兒子沒有喝母奶，而是喝全台灣最好的奶粉。（圖／翻攝自微博）

大陸富商汪小菲2024年5月和台灣醫美顧問馬筱梅（Mandy）再婚，上個月23日，馬筱梅在台灣順利產下兒子「小馬寶」，目前正在月子中心休養，她在直播中回應育兒的方式，透露自己沒有餵哺母奶，寶寶是喝台灣最高級的奶粉品牌，如何照顧小孩要看每位媽媽的生理、心理狀況，「不要太道德綁架」。正在坐月子的馬筱梅，近日開直播與粉絲互動，被問及兒子現在是喝母乳還是喝奶粉，她一邊吃酸辣粉一邊說：「我沒有餵母奶！他（寶寶）現在喝的是一個挺好的奶粉！滿好的！算是奶粉界裡最好的了吧！熱量也很夠，因為我想養他的體重。」疑似被粉絲追問奶粉的牌子，馬筱梅表示：「反正就已經是...他說是在灣灣市面上價格偏高的奶粉。」對此，有粉絲留言：「奶粉不是最貴的就最好，對一下營養成分表再根據孩子的體質選擇」、「也不一定要餵母乳，餵奶粉也挺好」、「餵不餵母乳是自己决定的事啊！有啥好批判的？」對於是否餵母奶，馬筱梅說，餵不餵還是要看自己的奶量、夠不夠寶寶喝，此外，也要看產婦的身體狀況，「畢竟我自己生過才知道...就覺得說不要太道德綁架，很多媽媽說妳一定要怎麼樣、怎麼樣，畢竟產後每個人的身體狀況還有心理狀況不一樣。」馬筱梅為汪家添丁後，婆婆張蘭相當開心，直播時藏不住喜悅之情，率先公布好消息，「從去年得知筱梅懷孕後，便一天一天始終數著盼著，終於和這個小傢伙見面了！真的是愛不釋手！」張蘭也表示，媳婦懷胎10個月依然很勤奮，不僅持續直播帶貨，也細心照顧繼子女，讓她很感動，直言已經將對方視如己出，「當作親生女兒般疼愛」。