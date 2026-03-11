我是廣告 請繼續往下閱讀

▲MC HotDog熱狗捲入抄襲爭議，今現身北檢開庭。（圖／台視提供）

台灣饒舌歌手MC HotDog（熱狗）2023年發布新歌《樓下的房客》，歌詞內容被爆出抄襲漫畫家朱德庸作品《跳樓》，兩人因此對簿公堂，糾紛爆發至今已過3年，案件今（11）日在台北地檢署開庭，MC HotDog在律師陪同下出庭約1小時，離開時低調表示「不好意思」，未再多做回應。根據《ETtoday新聞雲》報導，MC HotDog和朱德庸的侵權案於今日在台北地檢署開庭，兩人今日同時在庭內被偵查一小時，MC HotDog離開時低調表示「不好意思」後就未再多做回應；朱德庸碰上媒體實則回應「不清楚狀況。」MC HotDog在2023年8月發表單曲《樓下的房客》，被外界指出其歌詞概念與朱德庸的漫畫作品《什麼事都在發生》中〈跳樓〉篇章相當相似，引發抄襲質疑，事件爆發後，MC HotDog隨即將歌曲下架並公開道歉，表示自己誤用了2004年保存在電子郵件中的一篇網路短文內容，並非有意侵權。然而雙方後續就授權問題展開協商卻未能達成共識，最終談判破局並進入司法程序，朱德庸曾公開表示，他無法接受「先上車後補票」的授權方式，並透露MC HotDog公司曾提出「版稅對分、共同掛名創作」的方案，但他認為此舉讓自己感到被冒犯，甚至形容「像被塞饅頭到嘴裡要我吃」，因此決定透過法律釐清。