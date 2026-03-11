我是廣告 請繼續往下閱讀

環球晶11日法說會釋出對今年市況的最新看法，董事長徐秀蘭表示，2025年第4季到今年首季，已是8吋與12吋矽晶圓價格的低點，急單開始浮現，市場需求正逐步回溫。環球晶去年合併營收605.98億元，年減3.2%，稅後淨利73.12億元，年減25.7%，每股純益15.29元，董事會已決議每股配發現金股利7.7元。在營運布局上，徐秀蘭指出，隨著全球新產能陸續開出，環球晶的重心已由過去幾年的大規模擴產，逐步轉向提升出貨與消化新產能。公司資本支出在2024年衝上高峰、達483億元後，去年已降至約319億元，今年還會再往下，顯示大規模建廠階段正告一段落。環球晶指出，AI仍是今年最重要的成長動能，尤其將帶動12吋先進製程用矽晶圓、SOI晶圓以及GaN晶圓的產能利用率進一步提升。除AI之外，先前較疲弱的非AI應用也開始出現改善跡象，包括電源管理、車用與工業相關需求，在經歷一段時間修正後，已逐漸顯現復甦早期訊號，6吋、8吋矽晶圓及化合物半導體產品需求也同步回升。公司對後市仍維持審慎樂觀態度，隨著客戶庫存持續去化，市場確實已出現更多正面變化，但外部環境仍有不少變數，包括關稅、匯率波動，以及中東局勢等因素，都可能進一步影響運輸、能源成本與終端消費表現。