我是廣告 請繼續往下閱讀

美國、以色列與伊朗交戰，戰事已進入12天，波斯灣國家石油輸出受阻，多國宣布減產，影響全球能源局勢。日本首相高市早苗宣布，最快將於16日釋出部分石油儲備。荷姆茲海峽目前遭伊朗革命衛隊封鎖，國際油價連續四周走揚，一度突破100美元後回落，但若多個海灣國家持續減產，有分析稱油價恐突破150美元，引發擔憂情緒。日本NHK報導，日本首相高市早苗11日晚間在首相官邸表示，原油油輪仍無法通過荷姆茲海峽，預計本月底開始，日本原油進口量將大幅下降，日本對中東依賴程度極高，將受到嚴重影響，「因此我們打算動用石油儲備，以確保在極小概率的緊急情況下，汽油等石油產品的供應不會中斷。」高市早苗説，日本在國際能源總署（IEA）決定釋放國際儲備之前，就已經做出正式決定，率先於本月16日釋放本國儲備，緩解國際能源市場的供需緊張，政府將先釋出全國15天用量的民間儲備，接著會盡快釋放相當於一個月用量的國家儲備，迅速運往國內煉油廠。針對日本國內汽油價格上漲，高市早苗也表示，已經只是經濟產業大臣赤澤正亮採取緊急措施，緩解突然的價格變化，若原油上漲，汽油價格預計也會上漲，但即使在這種情況下，政府也決定將汽油價格維持在170日圓左右，對清質油、重質油、煤油採取類似措施。另據路透社報導，3位消息人士透露，國際能源總署已發布建議，釋放4億桶儲備石油，釋放工作將至少分兩個月進行。德國經濟部長賴歇（Katherina Reiche）證實此事，並表示德國將參與計劃，美國與日本將是最大貢獻國。西班牙官員能源部長阿格森（Sara Aagesen）表示，各國最多有90天來釋放儲油，這是國際能源總署史上規模最大的釋放儲油提案，在俄烏戰爭期間都僅提議釋放1.82億桶石油，現在則是當時的兩倍多。G7國家同意採取積極措施釋放儲油。消息人士稱，雖然暫時沒有國家面臨原油短缺，但油價正在急遽上漲，不能放任不管。不過，任何實際的發布都不會立即開始，因為諸如國家分配和時間安排等方面的決定還需要進一步討論