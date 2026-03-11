我是廣告 請繼續往下閱讀

先破題，把這件事的來龍去脈說清楚。3月7日，台灣行政院長卓榮泰搭乘華航CI-1888班機，由空軍松山指揮部專機停機坪起飛，飛抵羽田機場，現身東京巨蛋觀看世界棒球經典賽台捷大戰。賽後卓搭乘CI-1889返台，台北時間晚間9時46分落地，同樣停在松指部停機坪。此次包機機型為空中巴士A321neo，業界估算費用新台幣150萬至200萬元之間。行政院定調這是院長的私人行程、假日當日來回、全程自費。話說出口，藍白立刻群起攻之。問題來了。這件事的本質到底是什麼？表面上是一個閣揆自掏腰包去看棒球。拆開來看，實際上是一次不能大聲宣揚的務實外交行動，這一點百分之百沒有爭議。為什麼不能大聲說？道理再簡單不過。第一，一旦台灣官方高調定性為「外交突破」，中共的軍機隔天就會繞台，甚至不排除升級為針對性的軍事演習，以「教訓台獨」的名義踩紅線，代價由台灣人民共同承擔。第二，這趟行程對日本同樣是一步走鋼索的決定。1972年台日斷交以來，五十四年來第一次，日本同意現任行政院長踏上日本國土。這種對台灣的外交鬆綁，在中日關係本就劍拔弩張的當下，一旦被公開渲染，立刻讓日本陷入尷尬，被迫在對台關係與對北京的壓力之間公開表態，反而逼死這條剛剛打開的通道。正是因為雙方心照不宣地用「私人行程、看棒球」包裝，這扇門才打得開。從頭到尾，「私人行程」這個說法百分之百經得起考驗，不是迴避，是最務實、最精準的外交語言。台日之間因此在中日關係極度緊繃的當下，多了一條低調但真實的溝通管道。卓榮泰在東京扣除觀賽時間，另有近五個小時的空白時段，外界普遍研判這段時間有實質的外交互動。既然本質是務實外交，接下來討論費用誰出，就幾乎是一個沒有意義的問題。台灣歷史上許多不方便公開的外交行動，本就慣用「私人名義或秘密外交、政府出錢」的模式核銷，這在法律和預算上都有特別外交預算可以處理，並不違規。甚至這一次，若真要往最坦白的方向想，難道沒有民間力量因認同這趟出訪有助於台灣國際空間、有助深化台日交流，而願意自發贊助？私人行程、民間熱挺，有何不可？國民黨反對民進黨提出的軍購特別預算，自己也提出三千五百億元的對等版本。幾千億的軍購特別預算，說穿了不也是向美國繳交「保護費」？那麼，用幾百萬的包機費用去撬開一扇五十年來從未開啟的外交大門，究竟哪裡不值得？幾千億都捨得花，幾百萬反而成了罪狀，這個邏輯，留給台灣人自己判斷。然而我們看到的是什麼？某些在野立委拿著「從松指部起飛就是公務行程」這條線窮追不捨，拿著「財產申報才900萬，負債幾百萬，哪來錢自費包機」？——這樣的算術題大做文章。有人在立法院拍桌嗆聲，有人發函華航、松指部要求給答案，有人冷嘲「傾家蕩產拚外交」，場面鬧得像菜市場。放下一點黨派的算計，多想一點國家跟人民的利益，這樣的問題其實有很清楚的答案。台灣的國際空間本就逼仄，每一寸突破都得用智慧去換。用看棒球「私人行程」換來一扇五十四年未曾開啟的門，這是能力與突破，不是醜聞。否則的話，處處杯弓蛇影，事事亂打胡打，最後得利的，不是在野黨，也不是選民，而是最不願意看到台日關係越走越近的那一方。如果現在做一場民調，就問台灣人一個問題：你支不支持行政院長「公器私用」，用私人行程的名義，踏上五十四年來從未開啟的那扇外交機會之門？相信答案，不言而喻。●作者：韋安／資深媒體人、高端策略顧問●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至opinion@nownews.com