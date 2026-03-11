我是廣告 請繼續往下閱讀

▲蔣麗莎（右）與陳浩民育有四個孩子。（圖／翻攝蔣麗莎抖音）

香港男星陳浩民近日與老婆蔣麗莎前往杜拜旅遊，沒想到期間卻遇上戰事衝突，一度受困當地，所幸一家人最終順利搭機返港，平安脫困。蔣麗莎昨（10）日分享一家人逃離杜拜經驗時，透露能夠回來的兩張機票是父母讓給自己的，因為夫妻倆還有小孩子要顧，因此媽媽哭著堅持讓自己和老公先回國。蔣麗莎透露，當時她與丈夫在杜拜旅遊期間，住處附近突然發生爆炸與轟炸聲響，她形容導彈幾乎「擦肩而過」，情況相當驚險，突如其來的戰火讓一家人緊急尋找返程機票，希望盡快離開當地，在搶票過程中，蔣麗莎一度只搶到兩張機票，她原本打算讓父母先返回香港避險，但母親卻當場痛哭拒絕，媽媽表示陳浩民夫婦仍年輕，且家中還有4個孩子需要照顧，因此堅持要女兒與女婿先離開，這段對話讓蔣麗莎相當感動，直言深刻感受到父母無私的愛。幸運的是，蔣麗莎隨後又成功搶到另外兩張機票，全家人終於能一同離開當地，當天凌晨4點，一家人緊急驅車前往機場，順利搭上返港航班，並於3月5日凌晨平安抵達香港。不過更驚險的事情是在落地後才得知，蔣麗莎在10日直播時回憶，航空公司事後透露，他們所搭乘的航班在飛行途中曾與導彈距離相當接近，幾乎擦肩而過，她坦言當時完全不知情，直到抵達香港後才得知消息，回想起來仍感到「背脊發涼」。目前陳浩民與蔣麗莎已平安回到香港，夫妻倆也透過社群分享這段驚魂經歷與家人之間的感情。消息曝光後，不少網友紛紛留言祝福，也感嘆一家人在危急時刻展現出的親情與互相扶持。